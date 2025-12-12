Cricket

IND vs UAE U19 : १४ षटकार, ९ चौकार! वैभव सूर्यवंशीचे द्विशतक हुकले; पण पठ्ठ्याने नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड, १७ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला

VAIBHAV SURYAVANSHI SMASHES 171 OFF 95 BALLS : भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील १९ वर्षांखालील आशिया कप सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा आपली धमाकेदार ओळख जगासमोर मांडली. अवघ्या १४ वर्षांच्या या युवा क्रिकेटरने ९ चौकार आणि तब्बल १४ षटकारांसह १७१ धावांची विक्रमी खेळी साकारली.
Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs UAE Under U19s Asia Cup Live marathi: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत दुबईचे मैदान गाजवले. त्याने ९५ चेंडूंत ९ चौकार व १४ षटकारांसह १७१ धावांची खेळी केली. त्याच्या द्विशतकाची सर्वांना प्रतीक्षा होती, परंतु त्याला वंचित राहवे लागले. वैभवचे हे युवा वन डे क्रिकेटमधील हे तिसरे जलद शतक ठरले.

