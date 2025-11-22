Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशीला सुपर ओव्हरमध्ये का बॅटिंग दिली नाही? सेमीफायनलमधील पराभवानंतर कर्णधाराचा खुलासा

आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत भारत अ संघाला बांगलादेश अ संघाविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. सुपर ओव्हरमध्ये भारताने स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला संधी न दिल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. कर्णधार जितेश शर्माने वैभव सूर्यवंशीला फलंदाजीसाठी का पाठवले नाही, याचे स्पष्टीकरण दिले. .रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत अ विरुद्ध बांगलादेश अ संघात उपांत्य फेरीचा सामना पार पडला. अत्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात जितेश शर्माच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय अ संघाला सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे भारतीय संघाचे या स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे..IND A vs BAN A: तणाव, थरार अन् शेवटी पराभव... एक ओव्हरनं चित्र बदललं; आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये 'भारत अ'चं स्वप्न भंगलं.निर्धारित २०-२० षटकानंतर सामन्यात बरोबरी झाली होती. त्यामुळे सुपर ओव्हर झाली. सुपर ओव्हरमध्ये स्फोटक फलंदाजी करणारा १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करेल, असे अनेकांना अपेक्षित होते. कारण सामन्यातही त्याने १५ चेंडूतच ३८ धावांची खेळी केली होती. मात्र सुपर ओव्हरमध्ये भारताकडून जितेश शर्मा आणि रमनदीप सिंग फलंदाजीला आले. पण जितेश पहिल्याच चेंडूवर रिपॉन मंडलने बाद केले. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर आशुतोष शर्माही बाद झाला. भारताने २ चेंडूत एकही धाव न करता २ विकेट्स गमावल्याने बांगलादेशला सुपर ओव्हरमध्ये केवळ १ धावेची गरज होती. पण बांगलादेशनेही पहिल्याच चेंडूवर यासिर आलीला सुयश शर्माने बाद केले. पण दुसरा चेंडू त्याने वाईड टाकला आणि बांगलादेशने विजय मिळवला..या पराभवानंतर भारतासाठी सुपर ओव्हरमध्ये वैभव सूर्यवंशीने का फलंदाजी केली नाही, असे प्रश्न उपस्थित झाले. यावर आता कर्णधार जितेशने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याने म्हटले की त्याला वाटले की रमणदीप आणि आशुतोष चांगल्या प्रकारे दबाव हाताळू शकतात.जितेश सामन्यानंतर म्हणाला, 'संघात वैभव आणि प्रियांश हे पॉवरप्लेमध्ये अफलातून खेळतात. तथापि, डेथ ओव्हरमध्ये (शेवटच्या षटकांमध्ये) आशु आणि रमण चांगले शॉट्स खेळू शकतात. त्यामुळे सुपर ओव्हरमधील फलंदाजीबाबतचा निर्णय संघाने मिळून घेतला होता आणि अंतिम निर्णय माझा होता.'.जितेशने पराभवाची जबाबदारी घेतली. तो म्हणाला, 'सामना चांगला झाला आणि आमच्यासाठी मौल्यवान धडे मिळाले. मी पराभवाची पूर्ण जबाबदारी घेतली. संघातील सिनियर म्हणून मी सामना संपवायला हवा होता. यात फक्त जिंकण्या आणि हरण्यापेक्षा शिकणेही महत्त्वाचे होते.' 'तुम्हाला माहितीही नाही, कदाचित हे युवा खेळाडू एक दिवस भारताला वर्ल्ड कपही जिंकून देतील. प्रतिभेबाबत बोलायचे झाले, तर त्यांच्यात खूप आहे. पण या स्पर्धेतून शिकणे आणि अनुभव घेणेही महत्त्वाचे होते.'.IND A vs SA A: आयुष बडोनी-इशान किशन लढले, पण भारताचा तिसऱ्या वनडे पराभव, मात्र द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिका मात्र जिंकली.या सामन्यात बांगलादेश अ संघाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद १९४ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १९५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून वैभवने १५ चेंडूत ३८ आणि प्रियांश आर्यने २३ चेंडूत ४४ धावा करत चांगली सुरुवात करून दिली होती. मात्र भारतालाही २० षटकात ६ बाद १९४ धावाच करता आल्या. त्यामुळे सामन्यात बरोबरी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.