WPL 2027: ब्रेबॉर्न नाही, आता वानखेडेवर रंगणार फायनलसहित ११ सामने! BCCI चा मोठा निर्णय; पाहा खरं कारण काय?

Venue Change for WPL 2027: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) दोन आठवड्यांपूर्वीच वूमन्स प्रीमियर लीगच्या पाचव्या हंगामाचे म्हणजे WPL 2027 स्पर्धेतेचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. पण आता यात एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ११ सामन्यांचे ठिकाण बदलण्याचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान, सामन्यांचे शहर बदलणार नसले, तरी स्टेडियम बदलले आहे. .WPL 2027 Auction : सोफी मॉलिनेक्स ठरली महागडी खेळाडू... मुंबई इंडियन्स, RCB चे तगडे संघ तयार; जाणून घ्या सर्व संघांची लिस्ट....WPL 2027 हंगाम १४ जानेवारी रोजी सुरू होणार असून ७ फेब्रुवारीपर्यंत रंगणार आहे. या हंगामातील सर्व सामने बडोदा आणि मुंबई या दोन शहरात खेळले जातील. बडोदा आणि मुंबई या दोन शहरात प्रत्येकी ११ सामने होतील. मात्र मुंबईतील स्टेडियममध्ये बदल झाला आहे. आधी ठरल्याप्रमाणे हे ११ सामने मुंबईच्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर खेळले जाणार होते. पण आता बीसीसीआयने सांगितले आहे की ब्रेबॉर्नवरील सामने मुंबईच्याच ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. या ११ सामन्यामध्ये एलिमिनेटर आणि अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे..पहिला सामना १४ जानेवारीला बडोदा येथे गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स संघात खेळवला जाईल. बडोद्यात २४ जानेवारीपर्यंत सामने होणार आहेत. त्यानंतर २५ जानेवारी हा दिवस विश्रांतीचा असेल. यानंतर २६ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान होणारे सर्व सामने आता वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) खेळवले जातील. यातील २६ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारीदरम्यान साखळी फेरीचे सामने होतील. याशिवाय ५ फेब्रुवारीला होणारा एलिमिनेटर सामना आणि ७ फेब्रुवारीला होणारा अंतिम सामनाही वानखेडे स्टेडियमवर होतील..स्टेडियम का बदलले?भारतात पुढच्यावर्षी १४ फेब्रुवारीपासून पहिल्यांदाच महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२७ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेतील सामने ब्रेबॉर्न स्टेडियमवरही होणार आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून विनंती करण्यात आली होती की WPL चे ब्रेबॉर्नवरील सामने हलवण्यात यावेत. कारण WPL संपल्यानंतर लगेचच आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी तेथील खेळपट्टी तयार होऊ शकत नाही. ही विनंती WPL कमिटीने मान्य केली असून आता ब्रेबॉर्नवरील सामने वानखेडे स्टेडियमवर हलवले.कशी खेळवली जाणार स्पर्धा?पहिल्या चार हंगामांप्रमाणेच पाचव्या हंगामातही प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध दोन सामने साखळी फेरीत खेळेल. त्यानंतर गुणतालिकेत पहिला क्रमांक मिळणारा संघ अंतिम सामन्यात थेट पोहचेल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील संघात एलिमिनेटरचा सामना होईल, हा सामना जिंकणारा संघही अंतिम सामन्यात पोहचले.WPL 2027 मधील सर्व सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहेत..WPL AUCTION 2027: वय फक्त १५ वर्षे, WPL ऑक्शनमध्ये इतिहास! दिल्ली कॅपिटल्सने उमा काशवीला निवडलं, कोण आहे ही युवा अष्टपैलू खेळाडू?.वूमन्स प्रीमियर लीग २०२७ वेळापत्रक (WPL 2027 Schedule)१४ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा१५ जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. यूपी वॉरियर्झ, बडोदा१६ जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, बडोदा१७ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा१८ जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, बडोदा१९ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. यूपी वॉरियर्झ, बडोदा२० जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा२१ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. दिल्ली कॅपिटल्स, बडोदा२२ जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, बडोदा२३ जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा२४ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. गुजरात जायंट्स , बडोदा२५ जानेवारी - विश्रांती२६ जानेवारी - मुंबई इंडियन्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, मुंबई२७ जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. गुजरात जायंट्स, मुंबई२८ जानेवारी - मुंबई इंडियन्स वि. यूपी वॉरियर्झ, मुंबई२९ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. दिल्ली कॅपिटल्स, मुंबई३० जानेवारी - मुंबई इंडियन्स वि. गुजरात जायंट्स, मुंबई३१ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, मुंबई१ फेब्रुवारी - मुंबई इंडियन्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, मुंबई२ फेब्रुवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. गुजरात जायंट्स, मुंबई३ फेब्रुवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. यूपी वॉरियर्झ, मुंबई४ फेब्रुवारी - विश्रांती५ फेब्रुवारी - एलिमिनेटर, मुंबई६ फेब्रुवारी - विश्रांती७ फेब्रुवारी - अंतिम सामना, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.