FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस

फुटबॉल विश्वकरंडकात युरोप व दक्षिण अमेरिका या खंडातील देशांचेच वर्चस्व आतापर्यंत राहिले आहे. युरोपियन खंडातील देशांनी १२ वेळा आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांनी दहा वेळा स्पर्धा जेतेपद पटकावण्याची किमया करून दाखवली आहे. यंदाच्या विश्वकरंडकातही युरोपियन देशांचाच बोलबाला राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड, पोर्तुगाल या युरोपियन देशांकडे अजिंक्यपदासाठी प्रबळ दावेदार म्हणून बघितले जात आहे. गतविजेता अर्जेंटिनाकडून अपेक्षा आहेत. ब्राझील व जर्मनी या माजी विजेत्यांमध्ये रणांगणात ठसा उमटवण्याची धमक आहे. .FIFA World Cup 2026: शेवटचा वर्ल्ड कप... लिओनेल मेस्सी अन् ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आता तरी समोरासमोर येतील का? जाणून घ्या समीकरण.दिदिएर देशाँ यांच्या मार्गदर्शनात फ्रान्सच्या संघाने २०१८मध्ये विश्वकरंडक पटकावला. तसेच २०२२मध्ये उपविजेतेपदाचा मान संपादन केला. किलीयन एम्बापे हा त्यांचा प्रमुख खेळाडू. त्याने २०२४-२५मधून रेयाल माद्रिद क्लबकडून खेळताना ४४ सामन्यांमधून ४२ गोल करीत चमक दाखवली. फ्रान्सच्या संघात अव्वल दर्जाच्या युवा खेळाडूंचा भरणा आहे. स्पेनच्या संघाने २०२४मध्ये युरोपियन स्पर्धा जिंकताना उल्लेखनीय खेळ केला. या संघाकडे अजिंक्यपदावर विराजमान होण्याची क्षमता असल्याचा सूर उमटू लागला आहे..लुईस दी ला फ्यूएंटे यांच्या मार्गदर्शनात स्पेनचा संघ छान कामगिरी करीत आहे. बार्सिलोना क्लबमधून खेळणारा लामिन यमाल हा सध्या १८ वर्षांचा आहे. ला लीगा या स्पर्धेमध्ये बार्सिलोनाने विजेतेपद पटकावले. या अजिंक्यपदात त्याने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा (२८ सामन्यांत १६ गोल व १२ सहाय्य) मोलाचा वाटा आहे. इंग्लंडच्या संघाने १९६६मध्ये विश्वविजेतेपदावर मोहर उमटवली. त्यानंतर मात्र त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी झेप घेता आलेली नाही. मागील चारपैकी तीन स्पर्धांमध्ये इंग्लंडच्या संघाने उपांत्य फेरी किंवा अव्वल तीन क्रमांकापर्यंत मजल मारली आहे. या संघांमध्ये ज्यूड बेलिंगहॅम, हॅरी केन यांसारखे सुपरस्टार आहेत. इंग्लंडच्या आक्रमक फळीकडूनही मोठ्या अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत..पोर्तुगालला अद्याप एकदाही विश्वकरंडक पटकावता आलेला नाही; मात्र ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या या संघाने २०१६मध्ये युरो स्पर्धा जिंकताना देदीप्यमान खेळ केला. तसेच त्यानंतर दोन वेळा नेशन्स लीग जेतेपदावर नाव कोरले. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे वाढते वय असले तरी सौदी अरेबियाच्या अल नसार या संघाकडून तो छान खेळ करताना दिसत आहे. तसेच पोर्तुगालचा यंदाचा संघ सर्वोत्तम असल्याचे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे. जर्मनीच्या फुटबॉल संघाने २०१४मध्ये विश्वविजेता होण्याचा मान मिळवला होता. हे त्यांचे चौथे विजेतेपद होते. त्यानंतर २०१८ व २०२२मध्ये त्यांच्यावर साखळीत गारद होण्याची नामुष्की ओढवली. यंदा या संघाकडून झोकात पुनरागमन करण्याची अपेक्षा आहे..दक्षिण अमेरिकेची मदारदक्षिण अमेरिका खंडातील मदार नेहमीप्रमाणे पाच वेळचे विजेते ब्राझील व गतविजेता अर्जेंटिना या संघांवर असणार आहे. लिओनेल मेस्सी ३९व्या वर्षीही जगभरातील फुटबॉलप्रेमींच्या गळ्यातील ताईत आहे. लिओनेल मेस्सीला ज्युलियन अल्वारेझ, इंझो फर्नांडिस, एलेक्सिस एलिस्टर, ख्रिस्तियन रोमेरो या खेळाडूंची साथ लाभल्यास अर्जेंटिनाला संधी असणार आहे.ब्राझीलने २००२मध्ये अखेरचा विश्वकरंडक पटकावला आहे. त्यानंतर मात्र २४ वर्षे उलटून गेली तरीही त्यांना अद्याप एकदाही या स्पर्धेच्या अजिंक्यपदाची माळ गळ्यात घालता आलेली नाही. ब्राझीलच्या संघातील आक्रमक फळी ही युवा खेळाडूंवर अवलंबून असणार आहे. नेमार याला सुरुवातीला संघात स्थान देण्यात आले नव्हते. आता तो संघात परतला आहे..तीव्र उष्णतेसह खराब हवामानाचे आव्हानफुटबॉल विश्वकरंडकाला यंदा तीव्र उष्णता, दमट वातावरण व अचानक येणाऱ्या वादळी पावसाचा फटका बसू शकणार आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत हवामान हा मोठा मुद्दा ठरू शकतो. हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार अमेरिकेच्या अनेक भागांत नेहमीपेक्षा जास्त तापमान राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेक्सिकोच्या आखाताकडून येणाऱ्या ओलाव्यामुळे मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळे येऊ शकतात, ज्यामुळे सामने उशिरा सुरू होणे किंवा सामने मध्येच थांबवावे लागू शकतात..FIFA World Cup 2026 full Schedule: ४८ संघ, ३९ दिवस अन् १०४ सामन्यांचा थरार रंगणार..! कुठे पाहाणार सामने? जाणून घ्या सर्वकाही.९७ सामने खेळाडूंसाठी चिंताजनक क्लायमेट सेंट्रल या संस्थेच्या संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे स्पर्धेतील १०४ पैकी ९७ सामन्यांमध्ये खेळाडूंच्या कामगिरीवर परिणाम करणारी उष्णता अनुभवण्याची शक्यता वाढली आहे. २६ जून रोजी ग्वादालाहारा येथे होणाऱ्या उरुग्वे विरुद्ध स्पेन सामन्यात अशा उष्णतेची ७० टक्के शक्यता असल्याचे संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे.खेळाच्या गतीवरही परिणाम डार्टमथ कॉलेजचे रायन कॅल्सबेक यांच्या मते, उष्णता आणि दमट वातावरणामुळे खेळाचा वेग कमी होऊ शकतो. खेळाडूंना संपूर्ण ९० मिनिटे वेगवान आणि आक्रमक खेळ करणे अधिक कठीण जाईल. संशोधनानुसार जवळपास निम्म्या सामन्यांमध्ये तापमान २८ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त राहण्याची ५० टक्क्यांहून अधिक शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत धावण्याचा वेग, मैदानावरील अंतर आणि पुनर्प्राप्ती यावर परिणाम होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.