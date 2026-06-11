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FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस

Europe vs South America FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेत फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड, पोर्तुगाल या युरोपियन देशांकडे विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार म्हणून पाहिले जात आहे.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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फुटबॉल विश्वकरंडकात युरोप व दक्षिण अमेरिका या खंडातील देशांचेच वर्चस्व आतापर्यंत राहिले आहे. युरोपियन खंडातील देशांनी १२ वेळा आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांनी दहा वेळा स्पर्धा जेतेपद पटकावण्याची किमया करून दाखवली आहे. यंदाच्या विश्वकरंडकातही युरोपियन देशांचाच बोलबाला राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड, पोर्तुगाल या युरोपियन देशांकडे अजिंक्यपदासाठी प्रबळ दावेदार म्हणून बघितले जात आहे. गतविजेता अर्जेंटिनाकडून अपेक्षा आहेत. ब्राझील व जर्मनी या माजी विजेत्यांमध्ये रणांगणात ठसा उमटवण्याची धमक आहे.

FIFA World Cup 2026
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