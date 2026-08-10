क्रीडा

Video: "मला नरेंद्र नावाचा तिरस्कार...", PM मोदींना भारतीय बॉक्सरने सांगितलेला पाकिस्तानी खेळाडूचा किस्सा ऐकून आवरेना हसू

Narender Berwal Shares Unexpected Pakistani Exchange With PM Modi: ग्लासगो राष्ट्रकुल स्पर्धेत पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकताच संवाद साधला. यावेळी भारतीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवालने एक किस्सा सांगितला. ते ऐकून मोदीही खळखळून हसले.
Narender Berwal

Narender Berwal Shares Unexpected Pakistani Exchange With PM Modi

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Narender Berwal: ग्लासगोमध्ये नुकतेच राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२६ (Commonwealth Games) झाली. या स्पर्धेत भारत ३९ पदकांसह चौथ्या क्रमांकावर राहिला. या पदक विजेत्या खेळाडूंशी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी संवाद साधला. यावेळी भारताचा सुवर्णपदक विजेता बॉक्सर नरेंद्र बेरवालने एक मजेशीर किस्सा सांगितला, ज्यावर नरेंद्र मोदी यांनाही हसू आवरले नाही.

Narender Berwal
Commonwealth Games 2026: ७ सुवर्ण, ३ रौप्य.. बॉक्सिंगपटूंची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताची Medal Table मध्ये उत्तुंग भरारी, बघा कितव्या स्थानावर पोहोचले
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