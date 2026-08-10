Video: "मला नरेंद्र नावाचा तिरस्कार...", PM मोदींना भारतीय बॉक्सरने सांगितलेला पाकिस्तानी खेळाडूचा किस्सा ऐकून आवरेना हसू

Narender Berwal: ग्लासगोमध्ये नुकतेच राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२६ (Commonwealth Games) झाली. या स्पर्धेत भारत ३९ पदकांसह चौथ्या क्रमांकावर राहिला. या पदक विजेत्या खेळाडूंशी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी संवाद साधला. यावेळी भारताचा सुवर्णपदक विजेता बॉक्सर नरेंद्र बेरवालने एक मजेशीर किस्सा सांगितला, ज्यावर नरेंद्र मोदी यांनाही हसू आवरले नाही. .Commonwealth Games 2026: ७ सुवर्ण, ३ रौप्य.. बॉक्सिंगपटूंची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताची Medal Table मध्ये उत्तुंग भरारी, बघा कितव्या स्थानावर पोहोचले.या स्पर्धेत भारताने जिंकलेल्या पदकांमध्ये बॉक्सर्सने १० पदके जिंकली. विशेष म्हणजे भारताने जिंकलेल्या १३ सुवर्णपदकांपैकी ७ सुवर्णपदके बॉक्सिंगमध्ये मिळाली. तसेच बॉक्सिंगमध्ये तीन रौप्य पदकंही मिळाली, ज्यातील एक नरेंद्र बेरवालने जिंकले. त्याने ९० किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकले. त्यामुळे तो देखील पंतप्रधानांना भेटायला नवी दिल्लीमध्ये आला होता.मोदी हे खेळाडूंशी संवाद साधत होते, त्यावेळी पाकिस्तानबाबत चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी नरेंद्र बेरवाल उभा राहिला आणि म्हणाला की त्याला २०१५ मधील वर्ल्ड मिलिटरी गेम्समधील किस्सा आठवत आहे..तो म्हणाला, 'त्यावेळी माझा पहिला सामना पाकिस्तानी बॉक्सरशी होता. त्यावेळी मला आपल्या सैन्याकडून फोन आला की तू पाकिस्तानविरुद्ध हरू शकत नाही. त्यावेळी मी तो सामना जिंकला, पण आमच्या जखमा झालेल्या असल्याने आम्ही हॉस्पिटलला टाके घालण्यासाठी गेलो होतो.''तेव्हा बराचवेळ विचार केल्यानंतर तो पाकिस्तानचा बॉक्सर म्हणाला, तुझं नाव नरेंद्र आहे, तुझ्या कोचचे नाव नरेंद्र आहे आणि तुमच्या पंतप्रधानांचे नावही नरेंद्र आहे, त्यामुळे मला आता नरेंद्र नावाचाच तिरस्कार वाटतोय.'.Commonwealth Games : २०३०मधील स्पर्धेचे बिगुल वाजले; राष्ट्रकुल स्पर्धेचा ध्वज गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द.खरंतर २०१४ साली नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले होते. तसेच सैन्याकडून आलेल्या नरेंद्र बेरवालच्या प्रशिक्षकांचे नावही नरेंद्र राणा होते. त्यामुळे हा नरेंद्र नावाचा योगायोग जुळून आला होता. दरम्यान, जेव्हा याबाबतचा किस्सा बेरवालने सांगितला, तेव्हा मोदीही खळखळून हसले. तसेच तिथे बसलेल्या अन्य खेळाडूंनाही त्यांचे हसू आवरता आले नाही..राष्ट्रकुल स्पर्धेत बॉक्सिंगमध्ये अंकुश पंघाल, सचिन सिवाच, जास्मिन लांबोरिया, प्रीती पवार, साक्षी चौधरी, अरुंधती चौधरी आणि प्रिया घनघास यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते. तसेच बेरवाल, लवलिना बोर्गोहेन आणि जादुमनी सिंग यांनी रौप्यपदक जिंकले.बेरवाल हा भारतीय लष्करातील ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर असून त्याने २०२३ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कांस्य पदक जिंकले होते. तो दोन वेळचा आशियाई चॅम्पियनशिपमधील पदक विजेताही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.