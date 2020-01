INDvsAUS : स्मिथच्या शतकी खेळीने ऑस्ट्रेलियाला तारले; भारतापुढे 287 धावांचे आव्हान

बंगळूर : ऑस्ट्रेलियाचा तुफान फलंदाज स्टीव्ह स्मिथने भारतीय गोलंदाजांचा टिच्चून सामना करत शतकी खेळी साकारली. याच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने भारतापुढे 287 धावांचे आव्हान उभारले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तिसऱ्या आणि शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकली आणि कर्णधार अॅरॉन फिंचने बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांची सुरवात खराब झाली. सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नरचा अडथळा मोहम्मद शमीने दूर करत भारताला पहिले यश मिळवून दिले. त्यानंतर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेला स्टिव्ह स्मिथ आणि कर्णधार अॅरॉन फिंच ही जोडी जमताना दिसत होती. मात्र, चोरटी धाव घेण्याच्या नादात उडालेल्या गोंधळाने फिंचचा बळी घेतला. जडेजा आणि मोहम्मद शमीने त्याला रण आउट केले.

- Mumbai Marathon : मुंबई मॅरेथॉनमध्ये नाशिकच्या मुलींचा ठसा

त्यानंतर चौथ्या क्रमांकावर आलेल्या लबुश्चेंगने स्मिथच्या जोडीने डावाला आकार दिला. अर्धशतक पूर्ण झाल्यानंतर त्याला जास्त काळ मैदानावर तग धरता आला नाही. जडेजाने टाकलेल्या एका चेंडूवर कर्णधार विराट कोहलीने त्याचा अफलातून कॅच पकडला. लबुश्चेंगने 64 चेंडूत 5 चौकारांच्या साहाय्याने 54 धावांची खेळी केली.

- 'धक्के मारून बाहेर काढल्याशिवाय धोनी काही जात नाही'; अभिनेत्याची टीका

9th ODI for Steve Smith - his first in three years. #INDvAUS pic.twitter.com/sxv8mw9rBN

— Circle of Cricket (@circleofcricket) January 19, 2020