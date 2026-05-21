IPL 2026: दुखापतींचं ग्रहण अन् जर-तरचं समीकरण! चेन्नई प्लेऑफमध्ये पोहोचणार का? पाहा संपूर्ण गणित, आज चेन्नई गुजरात आमने सामने

अहमदाबाद : गुजरात टायटन्स(GT) आणि चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) यांच्यामध्ये आज (ता. २१) अहमदाबादमध्ये आयपीएलचा(IPL) साखळी फेरीचा सामना रंगणार आहे. दोन्ही संघांचा हा अखेरचा अर्थातच १४वा सामना असणार आहे..एकीकडे गुजरातचा संघ गुणतालिकेत पहिल्या दोन क्रमांकावर येण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसेल, तर दुसरीकडे चेन्नईचा संघ या लढतीत विजय मिळवून शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न करेल. चेन्नई संघाने या लढतीत विजय मिळवल्यानंतरही त्यांचा प्लेऑफमधील प्रवेश पक्का नसेल. त्यांना इतर संघांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागणार आहे..KKR vs GT कोलकताचा आज पराभव झाला तर प्लेऑफचे स्वप्न संपणार? आज गुजरातविरुद्ध सामना, पाहा संभावित Playing XI.गुजरातच्या संघाने आतापर्यंत १३ सामन्यांमधून आठ विजयांसह १६ गुणांची कमाई केली असून, ते दुसऱ्या स्थानावर विराजमान आहेत. पहिल्या दोन क्रमांकावर प्रवेश करणाऱ्या संघांना अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी दोन संधी उपलब्ध होतात. पहिल्या दोन क्रमांकावर आलेल्या संघांना ‘क्वालिफायर वन’ लढतीत खेळता येते. ही लढत धरमशाला येथे खेळवण्यात येणार आहे. या लढतीत पराभूत झालेला संघ एलिमिनेटर लढतीत विजयी झालेल्या संघाला ‘क्वालिफायर टू’ लढतीत आव्हान देतो..गुजरातच्या संघाने चेन्नई संघावर मात केल्यास त्यांच्या नेट रनरेटमध्ये आणखी सुधारणा होईल. तसेच सनरायझर्स हैदराबादने त्यांच्या अखेरच्या लढतीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरला पराभूत केल्यास गुजरातसाठी ही जमेची बाजू असणार आहे. सध्या गुजरातचा नेट रनरेट ०.४०० असा आहे. बंगळूरचा नेट रनरेट १.०६५ इतका आहे. हैदराबादचा नेट रनरेट ०.३५० इतका आहे..गिल, सुदर्शन, बटलरवर मदारगुजरातची मदार पुन्हा एकदा कर्णधार शुभमन गिल, साई सुदर्शन व जॉस बटलर यांच्या खांद्यावर असणार आहे. या तीन फलंदाजांकडून दमदार कामगिरी होत आहे. मात्र, गुजरातची मधळी फळी अपयशी ठरत आहे. प्लेऑफ लढतीआधी मधल्या फळीतील फलंदाजांना फलंदाजी फॉर्म मिळवावा लागणार आहे. अन्यथा जेतेपद पटकावण्याच्या आशांवर पाणी सोडावे लागेल..विजय अन् इतर निकाल महत्त्वाचेचेन्नई संघाला हैदराबाद संघाकडून हार पत्करावी लागली. त्यामुळे त्यांच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशांना सुरुंग लागला आहे. आता चेन्नई संघासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सर्वप्रथम त्यांना अखेरच्या लढतीत गुजरात संघाला पराभूत करावे लागणार आहे. तसेच त्यानंतर इतर संघांच्या निकालावरही अवलंबून रहावे लागणार आहे. सर्व मनाजोगते घडल्यास त्यांना प्लेऑफची आशा बाळगता येणार आहे. अर्थात विजयानंतरही त्यांना जर... तर...च्या समीकरणावर अवलंबून रहावे लागणार आहे..दुखापतींचा फटकाचेन्नई संघाला यंदाच्या मोसमात खेळाडूंच्या दुखापतींचा फटका बसला. आयुष म्हात्रे, जेमी ओव्हरटन यांना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. तरीही चेन्नई संघाने सहा सामन्यांमध्ये विजय मिळवताना ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड व संजू सॅमसन या अनुभवी खेळाडूंकडून त्यांना फलंदाजीत मोठी आशा असणार आहे. कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, शिवम दुबे हे मधल्या फळीत दमदार फलंदाजी करण्याची क्षमता बाळगतात. गुजरातच्या कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, राशीद खान या गोलंदाजांचे आव्हान त्यांना परतवून लावावे लागेल..IPL 2026: फॉर्मात आलेल्या चेन्नई सुपर किंग्जचे पारडे जड; सलग दोन पराभव झालेल्या गुजरात टायटन्सविरुद्ध आज सामना,पाहा संभावित Playing XI.संभावित प्लेइंग इलेव्हनचेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), सॅमसन संजू (विकेटकीपर), उर्विल पटेल, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, अकेल होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग आणि मुकेश चौधरी.गुजरात टायटन्स शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, रवीश्रीनिवासन साई किशोर आणि मोहम्मद सिराज. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.