अश्या प्रकारच्या जल्लोष करण्यावर थेट बंदी घाला! अंबाती रायडू आयपीएलमधील 'त्या' ट्रेंडवर प्रचंड संतापला

Ambati Rayudu Criticises Note Trend: आयपीएल (IPL) २०२६ चा हंगाम आता काही दिवसच राहिला आहे. हंगाम सुरू झाल्यापासून एक ट्रेंड सुरू झाल्यासारखाच झाला आहे. विकेट घेतल्यानंतर आणि शतक-अर्धशतक झाल्यानंतर चिठ्ठी काढून जल्लोष करताना खेळाडू हंगामात दिसले. जल्लोष करण्याचा हा प्रकार आता चर्चेचा विषय बनला आहे. उर्वील पटेल, (Urvil Patel) रघू शर्मा(Raghu Sharma) आणि आकाश सिंग यांनी चिठ्ठी सेलिब्रेशन केलं आणि ते सोशल मीडियावर व्हायरल देखील खूप झालं..दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या सामन्यात आकाश सिंगने चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडची विकेट घेतल्यानंतर खिशातून एक चिठ्ठी काढून जल्लोष केला होता. भारताचा माजी फलंदाज अंबाती रायडूने आकाश सिंगच्या चिठ्ठी सेलिब्रेशनवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. रायडूने अशा प्रकारच्या जल्लोषावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे..IPL 2026: महाराष्ट्राचा पठ्ठ्या पुन्हा CSK संघात परतणार? हालचालींना वेग.... मुंबईत घेतला जाणार मोठा निर्णय.रायडूने बंदीची मागणी केलीभारताचा माजी फलंदाज अंबाती रायडू ईएसपीएनक्रिकइन्फोच्या 'टाइमआउट' शोमध्ये बोलताना म्हणाला की, सामन्यादरम्यान खेळाडूंकडून चिठ्ठ्या आणि संदेश बाहेर काढण्याचा हा नवीन ट्रेंड मला फारसा आवडला नाही. मला असं वाटतं की चिठ्ठी दाखवून आनंद साजरा करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. माझ्या मते हे पूर्णपणे हास्यास्पद आहे. त्यांना चिठ्ठ्या आणण्याची परवानगीच देऊ नये, असं माझं मत आहे..तो पुढे म्हणाला, मला फक्त हे जाणून घ्यायचं आहे की त्याच्या आयुष्यात कोणत्या टप्प्यावर त्याला ही कल्पना सुचली. त्याला नक्कीच वाटलं असेल की हे खूपच भारी होईल. तो म्हणाला की, त्यांना असं वाटलं असेल की मी टीव्हीवर हे दाखवेन आणि सगळ्यांना वाटेल की मी खूप कूल आहे. मला वाटतं की ही कल्पना त्यांची स्वतःची असावी. बऱ्याच लोकांना कदाचित हे आवडलं नसेल, पण हे जरा मजेशीर आणि थोडंसं वेगळं आहे.."मला पुन्हा सांगू नका की..." जसप्रीत बुमराहच्या 'त्या' चुकीवर सुनील गावसकर भडकले; नेमकं काय घडलं?.आकाशच्या चिठ्ठीत काय लिहिलं होत?आयपीएल २०२६ च्या हंगामात आकाश सिंगला चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची पहिली संधी मिळाली. त्याने आपल्या गोलंदाजीने लखनौ संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. त्याने पॉवरप्लेमध्येच चेन्नईच्या ३ मुख्य फलंदाजांना बाद केलं. संजू सॅमसन, उर्वील पटेल आणि ऋतुराज गायकवाडसारख्या खेळाडूंना त्याने बाद केलं. आकाशने आपल्या ४ षटकांत २६ धावा देत चांगली गोलंदाजी केली. ऋतुराज गायकवाडची विकेट घेतल्यानंतर त्याने चिठ्ठी काढत सेलिब्रेशन केलं. त्या चिठ्ठीवर 'अक्की ऑन फायर' असं लिहिलं होत. त्याच्या या चिठ्ठीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं..