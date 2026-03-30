IPL 2026: धोनीशिवाय चेन्नई आज पहिल्यांदा मैदानात; संजू सॅमसन विरुद्ध जडेजा लढतीवर लक्ष, कशी असेल संभावित Playing XI

गुवाहाटी : आयपीएलमध्ये आज चेन्नईचा सामना राजस्थान रॉयल्स संघाविरुद्ध होत आहे. हा सामना अदलाबदली झालेल्या संजू सॅमसनविरुद्ध रवींद्र जडेजा म्हणूनही ओखळला जाईल.आयपीएलच्या मिनी लिलावाअगोदर मोठी ट्रेड (अदलाबदली झाली) राजस्थान रॉयल्स संघातून सॅमसन चेन्नई संघात गेला तर त्या बदल्यात रवींद्र जडेजा राजस्थान संघात गेला..त्या वेळी या अदलाबदलीचे महत्त्व एवढे जाणवले नव्हते; परंतु आता मात्र उद्या होणारी लढत पूर्वाश्रमीचे हे दोन्ही खेळाडू आपल्या त्याच संघाविरुद्ध कशी कामगिरी करतात, यावरही सामन्याचा निकाल अवलंबून असेल. सॅमसन आणि जडेजा हे अगोदर अनुक्रमे राजस्थान आणि चेन्नई संघाचे मुख्य खेळाडू होते. सॅमसनने तर २०२२ मध्ये राजस्थानला अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारून दिली होती. चेन्नईने मिळवलेल्या पाचव्या विजेतेपदामध्ये अंतिम सामन्यात जडेजाने निर्णायक फलंदाजी केली होती..Premium|IPL 2026 Analysis : आयपीएल २०२६ मध्ये गोलंदाजच ठरवणार विजेतेपदाचे भवितव्य; बुमरापासून चहल-अक्षरपर्यंत सर्वांच्या माऱ्यावर लक्ष.या आयपीएलच्या सुरुवातीलाच सॅमसन आणि जडेजा आमनेसामने होणार असल्याने उत्सुकता वाढलेली आहे. टी-२० विश्वविजेतेपदामध्ये केलेल्या अफलातून फलंदाजीमुळे सॅमसन स्टार फलंदाज झाला आहे. मुळात सॅमसनला आपल्या संघात घेण्याचा हा ट्रेड टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेअगोदर झाला होता. तेव्हा सॅमसनबाबत एवढी क्रेझ नव्हती; परंतु विश्वकरंडक स्पर्धेत वेस्ट इंडीज, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात सलग वेगवान अर्धशतके केल्यामुळे सॅमसनकडे पाहण्याचा सर्वांचा दृष्टिकोन बदलला आहे..आज तो कर्णधार ऋतुराज गायकवाडसह सलामीला येईल तेव्हा सर्वांचे लक्ष सॅमसनच्या फलंदाजीला लागलेले असेल. सॅमसन संघातून गेल्यामुळे राजस्थान संघात सलामीची जागा रिकामी झाली असली तरी त्यांच्याकडे वैभव सूर्यवंशी आणि जशस्वी जयस्वाल असे स्फोटक शैलीचे फलंदाज आहेत. गेल्या स्पर्धेत प्रभाव पाडणाऱ्या वैभवकडून या वेळी अधिक निर्णायक योगदानाची अपेक्षा आहे. वेस्ट इंडीज संघातून खेळताना टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजवणारा शिमरॉन हेटमायरही राजस्थान संघाची फलंदाजी सक्षम करणारा आहे. कर्णधार रियान परागही ठसा उमटवण्यास सज्ज झाला आहे. यात जडेजा फलंदाजी आणि गोलंदाजीत कशी कामगिरी करतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गोलंदाजीत राजस्थानची मदार जोफ्रा आर्चर, अनुभवी संदीप शर्मा आणि रवी बिश्नोई यांच्यावर असेल..IPL 2026: विराट-धोनी आमने सामने येणार नाहीतच! MS Dhoni च्या खेळण्याबाबत नवी अपडेट समोर.धोनीशिवाय चेन्नईची सलामी२००८ मध्ये आयपीएल सुरू झाल्यापासून ते गेल्या मोसमापर्यंत महेंद्रसिंह धोनीशिवाय चेन्नईचा संघ सलामीला कधीच उतरला नव्हता. यंदा प्रथम स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात धोनीशिवाय चेन्नईचा संघ खेळणार आहे. धोनीची ड्रेसिंग रूममधील उपस्थितीही संघाचे मनोबल वाढवत असते; परंतु धोनी चेन्नईतच पुनर्वसन प्रकिया राबवत असल्यामुळे तो उद्याचा सामना होत असलेल्या गुवाहाटीत आलेला नाही..धोनी खेळणार नसल्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागी २० वर्षीय डावखुरा फिरकी गोलंदाज प्रशांत वीरला संधी मिळू शकते. देशांतर्गत टी-२० स्पर्धेत चमक दाखवलेली असल्यामुळे वीरसाठी चेन्नईने १४.२ कोटी रुपये मोजले आहेत. चेन्नई संघात डेवाल्ड ब्रेविस आणि आयपीएल गाजवणारा 'बाहुबली' शिवम दुबे तसेच १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक विजेता कर्णधार आयुष म्हात्रे असे फलंदाज आहेत; परंतु फलंदाजीची प्रमुख मदार सॅमसनवरच असेल. गोलंदाजीत नूर अहमद, अकिल हुसैन, मॅट हेन्री आणि खलील अहमद असे महत्त्वाचे खेळाडू आहेत..दोन्ही संघांचे संभावित प्लेइंग इलेव्हनराजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कॅप्टन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, शिम्रोन हेटमायर, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, एडम मिल्ने.चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस/मैट शॉर्ट, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, राहुल चाहर.