Prize Money: IPL 2026 चा विजेता होणार मालामाल! चॅम्पियन संघाला मिळणार 'इतके' कोटी रुपये, तर उपविजेत संघालाही मिळणार 'इतके' कोटी

How Much Will the Winner Receive?: आयपीएल 2026(IPL) चा अंतिम सामना आज म्हणजेच रविवारी खेळला जाणार आहे. गटविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) आणि गुजरात टायटन्स(GT) यांच्यात हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे..आरसीबी विरुद्ध गुजरात हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार आणि खेळाडू या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दरम्यान, आयपीएल 2026 ची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर विजेत्या संघाला किती रक्कम मिळणार याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र यावर्षीच्या बक्षीस रकमेबाबत बीसीसीआयने अद्याप कोणतीही नवीन घोषणा केलेली नाही..T20 WC 2026 Prize Money : भारतीय संघाला २४.२७ कोटी; पाकिस्तानच्या वाट्याला किती? ICC ने जाहीर केली बक्षीस रकमेची विभागणी.भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) IPL 2026 च्या बक्षीस रकमेबाबत अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नसली, तरी मागील हंगामाप्रमाणेच बक्षीस रक्कम कायम राहण्याची शक्यता आहे. मागील काही हंगामांपासून आयपीएलचा एकूण बक्षीस निधी सुमारे 46.5 कोटी रुपये होता. त्यामध्ये विजेत्या संघाला 20 कोटी रुपये, तर उपविजेत्या संघाला 13 कोटी रुपये देण्यात येत होते..2016 पासून आयपीएलच्या बक्षीस रकमेतील कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. त्यानुसार विजेत्या संघाला 20 कोटी रुपये, तर उपविजेत्या संघाला 13 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. आयपीएलची सुरुवात 2008 मध्ये झाली तेव्हा विजेत्या संघाला केवळ 4.8 कोटी रुपये मिळत होते. तर उपविजेत्या संघासाठी बक्षीस रक्कम 2.4 कोटी रुपये होती..यानंतर 2010 मध्ये बीसीसीआयने पहिल्यांदा बक्षीस रक्कम वाढवली. विजेत्या संघाची रक्कम 4.8 कोटींवरून थेट 10 कोटी रुपये करण्यात आली, तर उपविजेत्या संघासाठी 5 कोटी रुपयांचे बक्षीस निश्चित करण्यात आले..त्यानंतर 2014 मध्ये आयपीएलची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा बक्षीस रक्कम वाढवण्यात आली. विजेत्या संघासाठी 15 कोटी रुपये, तर उपविजेत्या संघासाठी 10 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले. यानंतरच्या काळात ही रक्कम वाढवून विजेत्या संघासाठी 20 कोटी रुपये आणि उपविजेत्या संघासाठी 13 कोटी रुपये करण्यात आली. आजही हीच रक्कम लागू असण्याची शक्यता आहे..IPL 2026 तिकिट खरेदी करताय, सावध व्हा! २५ वर्षीय युवकाने आईच्या अकाऊंटमधून RCB vs CSK मॅच तिकीटासाठी लाखो रुपये पाठवले अन्... .वैयक्तिक पुरस्कारांसाठीही मोठी बक्षिसेसांघिक पारितोषिकांव्यतिरिक्त वैयक्तिक कामगिरीसाठीही खेळाडूंना रोख बक्षिसे दिली जातात.ऑरेंज कॅप विजेता – ₹10 लाखपर्पल कॅप विजेता – ₹10 लाखमोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर (MVP) – ₹15 लाखउदयोन्मुख खेळाडू – ₹20 लाखहंगामातील सुपर स्ट्रायकर – ₹10 लाखफेअरप्ले पुरस्कार – ₹10 लाख.