IPL 2026: विजयाची मालिका कायम राखणार? राजस्थानसमोर गतविजेत्या बंगळूरचे आव्हान; कशी असेल प्लेइंग-११

गुवाहाटी : दोन फॉर्ममध्ये असलेल्या संघांमध्ये आज (ता. १०) आयपीएल साखळी फेरीची लढत रंगणार आहे. राजस्थान रॉयल्स-रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर यांच्यामध्ये गुवाहाटी येथे रोमहर्षक लढत होण्याची शक्यता आहे. माजी विजेता राजस्थानचा संघ सलग चौथ्या विजयासाठी, तर गतविजेता बंगळूरचा संघ सलग तिसऱ्या विजयासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसणार आहे. या लढतीत कोणत्या संघाची विजयाची मालिका खंडित होईल, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..बंगळूर संघात एकापेक्षा एक असे दर्जेदार फलंदाज आहेत. विराट कोहली व फिल सॉल्ट या सलामी फलंदाजांमध्ये धडाकेबाज फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे. देवदत्त पडिक्कल याने मागील स्थानिक मोसमात धावांचा पाऊस पाडला आहे. त्याने आपला तोच फॉर्म आयपीएलमधील पहिल्या दोन लढतींत कायम राखला आहे. त्याने आपल्या अर्धशतकी खेळींनी क्रिकेटप्रेमींना आनंदीत केले आहे. कर्णधार रजत पाटीदार व टीम डेव्हिड या दोन खेळाडूंमुळे बंगळूरचा फलंदाजी विभाग भक्कम दिसून येत आहे..जॉश हेझलवूड या वेगवान गोलंदाजाच्या अनुपस्थितीत जेकब डफी बंगळूरसाठी छान गोलंदाजी करताना दिसत आहे. कृणाल पंड्या व सुयश शर्मा या फिरकी गोलंदाजांकडूनही मधल्या टप्प्यात प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना बांधून ठेवले जात आहे. राजस्थानचा गोलंदाजी विभागही प्रभावी कामगिरी करताना दिसत आहे. जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे हे वेगवान गोलंदाज खेळपट्टी व हवामानाला अनुसरून गोलंदाजी करताना दिसत आहेत..जयस्वाल, सूर्यवंशीचा धमाकाबंगळूर संघासमोर या लढतीत यशस्वी जयस्वाल व वैभव सूर्यवंशी या राजस्थानच्या सलामी फलंदाजांना रोखण्याचे आव्हान असणार आहे. या दोन्ही फलंदाजांनी मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या लढतीत आपला ठसा उमटवला होता. या दोघांची धडाकेबाज फलंदाजी जय-पराजय यांच्यामधील फरक ठरला होता..वैभव सूर्यवंशी याने तर जसप्रीत बुमराच्या पहिल्याच चेंडूवर सणसणीत षटकार खेचत आपले इरादे स्पष्ट केले. या दोन फलंदाजांचा झंझावात रोखण्यासाठी बंगळूरच्या गोलंदाजांना अथक परिश्रम करावे लागणार आहेत..संभावित प्लेइंग इलेव्हनराजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग(कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवान फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोईरॉयल्स-रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर: फिल साल्ट (विकेटकीपर), विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी.