Riyan Parag: समालोचकांच्या 'त्या' कृत्यावर रियान पराग प्रचंड भडकला; भर मैदानात जाहीर नाराजी व्यक्त करत थेट सुनावलं

Riyan Parag Hits Back At Commentators: राजस्थान रॉयल्स(RR) संघाचा कर्णधार रियान पराग याने आयपीएलमध्ये(IPL) समालोचन करीत असलेल्या व्यक्तींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. रियान पराग याप्रसंगी म्हणाला, की माझ्यावर वैयक्तिक टीका करण्यापेक्षा समालोचकांनी क्रिकेट या खेळापुरते बोलावे. .रियान परागने पुढे सांगितले, की भारत या देशातील जनतेचे क्रिकेट या खेळावर प्रचंड प्रेम आहे. आयपीएलमध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येक संघातील खेळाडू हा सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करीत असतो..काही वेळा यश मिळते, काही वेळा अपयशाचा सामना करावा लागतो. खेळाडूंकडूनही चुका होऊ शकतात. .Riyan Parag Vaping: परागच्या 'दम मारो दम'ने BCCI चा निघाला धूर... वादावर दिली पहिली प्रतिक्रिया... RR कॅप्टनचं काही खरं नाही.अशा वेळी समालोचकांनी टीका करणे योग्य नव्हे. यंदा मैदानाबाहेर बरेच काही घडताना दिसत आहे. समालोचकांनी क्रिकेटबाबत मते व्यक्त करावीत, असे रियान परागला वाटते.