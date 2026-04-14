IPL 2026: "ही फक्त किरकोळ चूक…” SRH विरूद्धच्या पराभवानंतर रियान पराग नेकम काय म्हणाला?

आयपीएल २०२६ हंगामात आतापर्यंत अपराजित राहिलेला संघ राजस्थान रॉयल्सला काल मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. सनरायझर्स हैदराबादने धडाकेबाज फलंदाजी करत राजस्थानला २१७ धावांचं लक्ष्य दिलं होतं, ज्यात हैदराबादचा कर्णधार ईशान किशनने ४४ चेंडूत ९१ धावा केल्या. ईशानचं शतक थोडक्यात चुकलं असलं तरी त्याने संघाला चांगली सुरुवात करून दिली, कारण सलामीला आलेला अभिषेक शर्मा शून्यावर परतला. त्यानंतर ईशान आणि हेनरिक क्लासेन यांनी चांगली फलंदाजी केली. नंतर सनरायझर्स हैदराबादने राजस्थानला १५९ धावांवरच रोखत मिळालेल्या ५७ धावांच्या पराभवानंतर राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने कुठे चूक झाली आहे, यावर भाष्य केले..२१७ धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या राजस्थान रॉयल्सची सुरुवात खराब झाली. सनरायझर्स हैदराबादकडून पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगेने पहिल्याच षटकात ३ विकेट्स घेऊन राजस्थानला संकटात टाकलं. राजस्थानचा निम्मा संघ ९ धावांवर परतला होता. जवळपास तिथेच त्यांची हार ठरली होती. प्रफुल्ल हिंगेने आपल्या पदार्पणाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर वैभवला तंबूत पाठवलं. त्यानंतर त्याने आपल्या करिअरच्या ४ थ्या चेंडूवर ध्रुव जुरेलला बाद करत दुसरा बळी घेतला..Vaibhav Sooryavanshi जाणून बुजून मोठ्या बॉलर्सला टार्गेट करतो, माझी थेअरी... इरफान पठाणच्या पोस्टने चर्चेला उधाण.राजस्थान रॉयल्सची स्थिती खरं तर खराब झाली, परंतु त्यांच्या रवींद्र जडेजा व डोनोव्हन फरेरा या जोडीने सहाव्या विकेटसाठी ७२ चेंडूंत ११८ धावांची भागीदारी करत राजस्थानला १५९ धावांपर्यंत पोहोचवलं. राजस्थान रॉयल्सचा ५७ धावांनी पराभव झाल्यानंतर कर्णधार रियानने याला किरकोळ धक्का असं म्हटलं असून संघाला पुढे जाण्याचं आवाहन केलं आहे. रियानने मान्य केलं की हैदराबादने गोलंदाजी चांगली केली. खरं सांगायचं तर आमच्या एकापाठोपाठ एक विकेट्स जात होत्या, काही बाबतीत माझा अंदाज चुकला आहे, पण ही एक किरकोळ चूक आहे, त्यावर मी जास्त विचार करणार नाही..रियान पराग खेळपट्टीबद्दल देखील बोलला. खरं तर खेळपट्टी चांगली होती. मला वाटतं नंतर गोलंदाजी करणं आणखी चांगलं ठरलं असतं, कारण आमच्या लवकर विकेट्स गेल्या होत्या. त्याचबरोबर नवीन चेंडूवर चमक असल्यामुळे तो थोडा चिकट वाटत होता. चेंडूची चमक कमी झाल्यावर खेळपट्टी मंदावली असावी असं मला वाटतं. आम्ही नंतर गोलंदाजी करू शकलो असतो, पण आता हे सगळं नंतर सुचतं. रियान परागने पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल हिंगेचं व अकील हुसेनचं कौतुक केलं..IPL 2026: 'विराट-रोहितला जसा पर्याय नाही, तसाच संजू सॅमसनलाही...'; राजस्थान रॉयल्सच्या ट्रेडवर काय म्हणाला नवा कर्णधार?.मी त्यांना जास्त खेळताना पाहिलं नाही, त्याचबरोबर परागने जडेजाला गोलंदाजी का दिली हे देखील सांगितलं. तो म्हणाला यामागे ईशान किशनचा फॉर्म होता. तो म्हणाला ईशान चांगला खेळत होता. त्यामुळे मला जडेजाला गोलंदाजी देऊन धोका पत्करायचा नव्हता. ज्या प्रकारे खेळपट्टी खेळत होती, मला बिश्नोई गोलंदाजी करण्यासाठी अधिक प्रभावी वाटत होता.