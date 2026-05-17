मिचेल स्टार्क विरुद्ध वैभव सूर्यवंशी यांच्यात रंगणार हायव्होल्टेज ड्रामा, राजस्थान रॉयल्सला प्लेऑफची मोठी संधी, RR साठी करो अथवा मरो

IPL 2026 Playoff Race Intensifies: आयपीएलमध्ये सलग दोन सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागलेला असला तरी राजस्थान रॉयल्स संघाला आज प्लेऑफच्या जवळ जाण्याची आज संधी आहे. आठवड्यानंतर पुढचा सामना खेळणार असल्यामुळे राजस्थानचे खेळाडू ताजेतवाने असणार आहेत..प्लेऑफच्या आशा जवळपास संपलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध राजस्थानचा हा सामना होत आहे. त्यांचे ११ सामन्यांतून १२ गुण झाले आहेत. आजच्या सामन्यासह त्यांचे तीन सामने शिल्लक आहेत. मात्र, त्यातील दोन सामन्यांत तरी त्यांना विजय मिळवावा लागणार आहे. प्लेऑफमधील चौथा संघ ठरण्यासाठी राजस्थानची प्रामुख्याने पंजाब संघाबरोबर स्पर्धा आहे..IPL Playoff Race: गुजरातचं प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित, तरी ८ संघात शर्यत; कोणाचा पत्ता होणार कट? पाहा काय सांगते टक्केवारी.आयपीएलमध्ये सर्वांचे लक्ष केंद्रित करणारा वैभव सूर्यवंशी पुन्हा आजही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असेल. ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कबरोबर त्याचे द्वंद्व कसे रंगते याचीही उद्या उत्सुकता असेल. असेही स्टार्कला यंदाच्या स्पर्धेत प्रभाव पाडता आलेला नाही..वैभवला रोखण्याचे अस्त्र गुजरात संघ व्यवस्थापनाने शोधून काढले आहे. गेल्या सामन्यात मोहम्मद सिराजने त्याच्या डोक्याच्या (शरीराच्या) दिशेने उसळता चेंडू टाकला आणि त्या चेंडूवर वैभवचा फटका चुकला आणि तो सोपा झेल देऊन बाद झाला होता. उद्याही स्टार्कसह दिल्लीचे वेगवान गोलंदाज हाच पवित्रा अवलंबू शकतात..वैभव सूर्यवंशीने यंदाच्या मोसमातील ११ सामन्यांत २३६.५५ च्या स्ट्राइक रेटने ४४० धावा करताना ४० षटकार मारले आहेत. स्टार्कला यंदा अपेक्षित सूर सापडलेला नसला तरी लय मिळाली की तो धोकादायक गोलंदाज ठरू शकतो. २०२४ मध्ये कोलकता संघात असताना अंतिम सामन्यात हैदराबादचे धडाकेबाज सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा यांना बाद करून त्याने कोलकता संघाच्या विजयाचा मार्ग तयार केला होता..IPL 2026 Playoffs Scenario: कोलकाताचे आव्हान संपुष्टात? गुजरात टायटन्सकडून दारूण पराभव, Point Table मध्ये मोठा बदल.राजस्थानचे गेल्या दोन सामन्यांत पराभव झाले. त्यातील एक पराभव दिल्लीविरुद्धच झालेला आहे. १ मे रोजी झालेल्या सामन्यात राजस्थानने २२५ धावांपर्यंत मजल मारली होती, परंतु त्यांच्या गोलंदाजांना या मोठ्या धावसंख्येचे संरक्षण करता आले नव्हते. त्या सामन्यात जेमिन्सनने वैभवची विकेट मिळवली होती, तर स्टार्कने यशस्वी जयस्वालला परतीचा मार्ग दाखवला होता. राजस्थानने यंदा मिळवलेल्या विजयांत जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर आणि रवी बिश्नोई यांची गोलंदाजी निर्णायक ठरली होती..संभावित प्लेइंग इलेव्हनराजस्थान रॉयल्स (RR):यशस्वी जैस्वाल (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, बृजेश शर्मा, आणि तुषार देशपांडे. दिल्ली कॅपिटल्स (DC):अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, साहिल परख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, आकिब नबी, आणि लुंगी एनगिडी.