Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यंवशी राजस्थान रॉयल्सच्या 'त्या' निर्णयावर नाराज होता, कोचने दिली माहिती

IPL 2026: आयपीएल २०२६ च्या हंगामात काल २१ वा सामना राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) आणि सनरायझर्स हैदराबाद( Sunrisers Hyderabad) यांच्यात खेळला गेला. या हंगामात पहिल्या ४ सामन्यात अपराजित राहिलेल्या संघाला काल हैदराबादने हरवलं. या सामन्यात राजस्थानला २१७ धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं, ज्यात राजस्थानची फलंदाजी मजबूत होती, परंतु सनरायझर्स हैदराबादकडून पदार्पण करणारा गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगेने ( Praful Hinge) एकाच षटकात ३ विकेट्स घेत राजस्थानला गुडघ्यावर आणलं..या सामन्याआगोदर राजस्थानची सलामी जोडी हा हंगामाची सगळ्यात खतरनाक जोडी मानली जात होती, परंतु प्रफुल हिंगे ( Praful Hinge) या नवख्या गोलंदाजाने राजस्थान संघाचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला शून्यावर बाद करत मोठा धक्का दिला. सामन्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक ट्रेव्हर पेनी यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला की वैभव सूर्यवंशीला इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून खेळवण्यात का आल, त्यावर त्यांनी स्पष्टच सांगितलं..Vaibhav Suryavanshi ची राजस्थान रॉयल्सच्या संघसहकाऱ्यांना मोठ्ठी बर्थडे पार्टी; बिल बघून म्हणाला, 'खूपच महाग आहे, पण...',.राजस्थान रॉयल्सच्या धडाकेबाज खेळाडूंपैकी एक असलेला १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा हा आयपीएल हंगाम आतापर्यंत चांगला खेळला असून त्याने १५ चेंडूत २ अर्धशतके देखील लगावली आहेत, त्याचबरोबर २०२६ मधील सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक वैभव आहे. त्याने आतापर्यंत या हंगामात चांगली फलंदाजी केली आहे. सोमवारी झालेल्या सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातल्या सामन्यात वैभवला 'इम्पॅक्ट' प्लेयर म्हणून खेळवण्यात आलं होतं, यावर संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक ट्रेव्हर पेनी यांनी यामागचं कारण सांगितलं. त्यांनी सांगितलं, वैभव सूर्यवंशीला खरं तर क्षेत्ररक्षण करायचं आहे, परंतु संघाच्या रचनेमुळे आम्ही तसं करू शकत नाही..या अगोदर झालेल्या सामन्यात तो क्षेत्ररक्षण करू शकला नाही, त्यामुळे तो जास्त खुश नव्हता. कारण त्याला क्षेत्ररक्षण करायला खूप आवडतं. पुढे ते म्हणाले, तो खराब क्षेत्ररक्षण करतो असं नाही, परंतु डोनोव्हन फरेरा आपली फिटनेस टेस्ट पास झाला आणि तो एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याचे मैदानावर परतणं आमच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे, परंतु दुर्दैवाने यामुळे वैभवला संधी मिळाली नाही. या विचारलेल्या प्रश्नाबाबत राजस्थान रॉयल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक ट्रेव्हर पेनी यांनी सगळं स्पष्ट सांगितलं..सामन्याचं सांगायचं झालं तर हैदराबादने राजस्थानला २१७ धावांचं लक्ष्य दिलं होतं, ज्यात संघाचा कर्णधार ईशान किशनने ४४ चेंडूत ९१ धावा केल्या. हेनरिच क्लासनने २६ चेंडूंत ४० धावा केल्या, नितीश कुमार रेड्डी (२८) व सलिल अरोरा (२४) यांनी योगदान दिलं. लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या राजस्थानची सुरुवात खराब होती..IPL 2026, RR vs CSK: राजस्थानच्या तिखट माऱ्यापुढे चेन्नईचे फलंदाज हतबल; पण ओव्हर्टनच्या खेळीनं १२० धावा पार.सलामी जोडी लवकर परतली, वैभव सूर्यवंशी (०), यशस्वी जैस्वाल (१) अशी अवस्था सुरुवातीला झाली होती. नंतर राजस्थानला सावरलं ते रवींद्र जडेजा व डोनोव्हन फरेरा या जोडीने, त्यांनी सहाव्या विकेटसाठी ७२ चेंडूंत ११८ धावांची भागीदारी केली. तरीही राजस्थान हा सामना जिंकू शकले नाही आणि त्यांना ५७ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. राजस्थान रॉयल्सचा पुढील सामना १९ तारखेला रविवारी दुपारी ३.३० वाजता कोलकाता विरुद्ध होणार आहे.