Riyan Parag:'... तर आम्ही प्लेऑफमध्ये पोहचणार नाही', दिल्लीविरुद्धच्या पराभवानंतर नेमकं काय म्हणाला रियान पराग?

Riyan Parag: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ मध्ये रविवारी अरुण जेटली मैदानावर राजस्थान रॉयल्स(RR) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात सामना झाला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थानवर ५ गडी राखून विजय मिळवला. पराभवानंतर राजस्थान संघाचा कर्णधार रियान पराग (Riyan Parag) संतापला. प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याच्या अगदी जवळ पोहोचलेल्या राजस्थानने या सामन्यात निराशाजनक खेळी केली. प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थानने १९३ धावा केल्या. पाठलाग करायला आलेल्या दिल्लीने हे लक्ष्य १९.२ षटकांत पूर्ण केलं. या खराब कामगिरीनंतर कर्णधार रियान परागने (Riyan Parag) सामन्यानंतर सादरीकरणामध्ये आपल्या संघावर चांगलाच संताप व्यक्त केला आणि कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली..जेव्हा कर्णधार रियान परागला विचारण्यात आलं की सामना नेमका कुठे हातातून निसटला, तेव्हा तो न डगमगता म्हणाला की खरं सांगायचं तर आम्ही प्रत्येक आघाडीवर सामना गमावला आहे. १४ षटकांनंतर आमची सामन्यातील स्थिती चांगली होती, पण तिथून आमच्या हातातून सामना निसटला. मी बाद झाल्यानंतर आम्हाला त्या सुरुवातीचा फायदा उचलता आला नाही. या खेळपट्टीवर आम्ही किमान २२० किंवा २३० धावा करायला पाहिजे होत्या. जर मी गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर आम्ही सामन्यात कुठेच नव्हतो. आमची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही..सामन्यादरम्यान डोनोव्हन फरेराला गोलंदाजी देण्याच्या निर्णयावर प्रश्न निर्माण झाले होते. तो म्हणाला, त्याला गोलंदाजी देण्याचा निर्णय यशस्वी ठरला नाही. त्याने सांगितलं की त्याला षटक देणं टीव्हीवर एक जुगार दिसू शकतो, परंतु ते तसं नव्हतं. कारण त्या वेळी दोन डावखुरे फलंदाज खेळत होते. म्हणून दासुन शनाकाला आणखी एक षटक देण्याऐवजी फरेराला गोलंदाजी देऊन संधी घेणं अधिक चांगलं होतं. मात्र आमची ही रणनीती यशस्वी ठरली नाही..संघाच्या खराब क्षेत्ररक्षणामुळे देखील पराग संतापला. तो म्हणाला, "आमचं क्षेत्ररक्षण खूपच खराब होतं. जर तुम्हाला ट्रॉफी जिंकायची असेल आणि दरवर्षी विजेतेपदाच्या शर्यतीत टिकून राहायचं असेल, तर आज आम्ही मैदानावर जी कामगिरी केली त्यापेक्षा खूप चांगली कामगिरी करणं गरजेचं आहे. मला वाटतं आमचं क्षेत्ररक्षण अत्यंत निराशाजनक होतं. गेल्या ४-५ सामन्यांत आम्ही जशी खेळी केली, त्यापेक्षा आमचा संघ खूप चांगला आहे. विश्रांतीनंतर आम्ही परत आलो तेव्हा ऊर्जा, कौशल्य आणि योजनांची अंमलबजावणी दाखवली, पण ती पुरेशी नव्हती. जर आम्ही असेच खेळत राहिलो तर आम्ही अव्वल ४ च्या शर्यतीत राहण्यास पात्र नाही.".राजस्थान आपले शेवटचे २ सामने जिंकून प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकतो. परागने यावर ठाम भूमिका घेतली. तो म्हणाला, "हो, आम्ही अजूनही शर्यतीत आहोत, पण आता आमचं भविष्य इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून असेल. मी माझ्या संघाचं नेतृत्व अशा प्रकारे करत नाही, किंवा मला हे सांगायला आवडत नाही की अमुक संघ हरला तर आम्ही पुढे जाऊ. आमच्याकडे स्वतःच्या कामगिरीमुळे प्लेऑफमध्ये पात्र ठरण्याची उत्तम संधी होती, पण ती आम्ही गमावली. आता जर आम्ही पात्र ठरलो नाही, तर ती आमची चूक असेल, दुसऱ्या कोणाचीही नाही. पुढच्या २ सामन्यांत आम्ही सुधारणा करू शकतो आणि आशा आहे की जिंकू.".