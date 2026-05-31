Rajat Patidar: Dhoni रोहितची बरोबरी? फायनलपूर्वी RCB कर्णधार रजत पाटीदारने मनातील गोष्ट सांगितली म्हणाला मी कधी विचार..

Rajat Patidar's Big Statement Before IPL Final: इंडियायन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 चा अंतिम सामना आज गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) आणि गुजरात टायटन्स(GT) यांच्यात खेळला जाणार आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर खेळला जाणार आहे. या हंगामात दोन्ही संघ आयपीएलची आपली दुसरी ट्रॉफी उचलण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील..या सामन्यात आरसीबीचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीवर सगळ्यांचे लक्ष असेल. त्याने या हंगामात चांगली खेळी केली आहे. परंतु फायनल सामन्यापूर्वी आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार याने पत्रकार परिषदेत आपल्या मनातील गोष्ट बोलून टाकली. तो रोहित आणि धोनी बद्दल देखील बोलला..आज होणाऱ्या गुजरात विरुद्ध बंगळुरू सामन्यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा कर्णधार रजत पाटीदार पत्रकार परिषदेत म्हणाला की मी सध्या भारतीय संघात निवड व्हावी म्हणून खेळत नाही. यापूर्वी रजत पाटीदारने कसोटी संघात आणि वनडे संघात पदार्पण केले असले तरीही टी-20 संघात त्याला अद्यापही पदार्पणासाठी संधी मिळालेली नाही. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला सलग दुसऱ्यांदा फायनल पर्यंत पोहोचवले आहे, 18 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गेल्या वर्षी 2025 मध्ये संघाला चॅम्पियन बनवले..रजतला एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा यांची बरोबरी करण्याची संधीया हंगामात आरसीबी संघाने चांगला खेळ दाखवत सलग दुसऱ्यांदा फायनलचे तिकीट मिळवले, या हंगामात रजत पाटीदारला 5-5 वेळा ट्रॉफी जिंकून देणाऱ्या दिग्गज 2 खेळाडूंची बरोबरी करण्याची संधी आहे, त्याला भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा यांच्या खास विक्रमाची बरोबरी करता येऊ शकते, या दोन्ही दिग्गजांनी जेतेपदाचा बचाव करून दाखवला होता..त्यामुळे रजत पाटीदारची या दोन दिग्गजांसोबत तुलना होत आहे. या संदर्भात त्याला प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये प्रश्न विचारण्यात आला त्यावर तो बोलला की प्रत्येक कर्णधाराला आपल्या संघासाठी ट्रॉफी जिंकायची असते. तो म्हणाला की कोणत्या कर्णधाराने काय केले, कुणाची बरोबरी करायची आहे असा विचार मी कधीच केला नाही. माझ्या कारकिर्दीत भरपूर चढ उतार आले त्यामुळे मला सध्या माझ्या संघासाठी चांगली कामगिरी करायची आहे याकडे माझे लक्ष जास्त आहे, ना की कोणत्या कर्णधाराची बरोबरी करण्याकडे.