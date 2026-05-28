Rajat Patidar: आरसीबी फायनलमध्ये! पाटीदारच्या 'त्या' एका निर्णयामुळे गुजरात टायटन्स भुईसपाट; नेमकं काय घडलं?

Rajat Patidar’s Explosive Knock: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर(RCB) संघाचा कर्णधार रजत पाटीदार(Rajat Patidar) याने अवघ्या ३३ चेंडूंमध्ये नाबाद ९३ धावांची खेळी साकारल्यामुळे त्यांना गुजरात टायटन्स संघावर ९२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवता आला आणि आयपीएलच्या अंतिम फेरीत पोहोचता आले..रजत पाटीदार याने यंदाच्या मोसमात मिळवलेल्या यशाचे श्रेय निर्भय फलंदाजीला दिले. तो म्हणाला की, खेळपट्टीवर फलंदाजीला उतरल्यानंतर निर्भय दृष्टिकोन ठेवतो. माझ्या विकेटची पर्वा करीत नाही. गोलंदाजांवर दबाव टाकण्याचा माझा प्रयत्न असतो. बंगळूर संघाला याचा फायदा होत आहे. .Rajat Patidar Reaction: खरं सांगायचं तर, आम्ही हा सामना जिंकण्यास पात्र नव्हतो; RCB चा विजय, तरीही रजत पाटीदार असं का म्हणाला?.रजत पाटीदार पुढे म्हणाला की, फलंदाजीला खेळपट्टीवर गेल्यानंतर आठ ते दहा चेंडू न्याहाळतो. खेळपट्टीचा रागरंग बघतो. त्यानंतर मी माझ्या विकेटची पर्वा करीत नाही. गोलंदाजांवर सातत्याने दबाव टाकण्याचा माझा प्रयत्न असतो. गुजरातविरुद्धची लढत आमच्यासाठी अव्वल दर्जाची ठरली. फलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले. प्रत्येक फलंदाज आक्रमक खेळण्याच्या दृष्टिकोनातून मैदानात उतरला..तसेच गुजरातची फलंदाजी पहिल्या तीन फलंदाजांवर अवलंबून असल्याने आम्हाला पॉवरप्लेमध्ये त्यांना बाद करावयाचे होते. आम्ही त्यामध्ये यशस्वी ठरलो. धावांचे ओझे व सुमार क्षेत्ररक्षण गुजरातचा खेळाडू ग्लेन फिलिप्स याने पराभवाचे कारण सांगताना म्हटले की, २५५ धावांचा पाठलाग करताना साहजिकच दडपण येते. गुजरातच्या फलंदाजांवर दबाव आला. तसेच त्याआधी खेळाडूंकडून क्षेत्ररक्षणात चुका झाल्या. झेलही सोडण्यात आले..योजना यशस्वी ठरल्या : भुवनेश्वरकुमार गुजरातविरुद्धच्या लढतीत २८ धावा देत दोन फलंदाज बाद करणारा भुवनेश्वरकुमार याने सपोर्ट स्टाफचे कौतुक केले. तो म्हणाला की, बंगळूर संघाच्या सपोर्ट स्टाफने प्रचंड मेहनत केली आहे. त्यांनी आखलेल्या योजना यशस्वी ठरल्या आहेत. जॉश हेझलवूड व मी योजना अमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत..Hardik Pandya: सुमार क्षेत्ररक्षणाचा फटका, हार्दिक पंड्या; कोलकताविरुद्धच्या पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधाराची कबुली.आमचा दिवस नव्हता : शुभमन गिल गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल याने संघाच्या कामगिरीबाबत नाराजी दर्शवली. तो म्हणाला की, आमचा संघ १२व्या, १३व्या षटकांपर्यंत छान खेळ करीत होता. मात्र, क्षेत्ररक्षणात झेल सोडण्यात आले. त्यानंतर मैदानातील क्षेत्ररक्षणही सुमार होते. याचा फटका आम्हाला बसला. तरीही २५५ धावांचा पाठलाग होऊ शकला असता. पॉवरप्लेमध्ये आम्हाला आश्वासक सुरुवात करता आली नाही. त्यामुळे पराभवाचा सामना करावा लागला. तो दिवस आमचा नव्हताच, असे म्हणावेसे वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.