Rajat Patidar: ट्रॉफी जिंकताच कॅप्टन रजत पाटीदारचा मोठा खुलासा, हे सगळं आधीच ठरलेलं होतं' म्हणत नेमकं काय बोलून गेला? पाहा..."

Rajat Patidar's Emotional Reaction After Victory: आयपीएल 2026(IPL) च्या स्पर्धेत रविवारची रात्र रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) संघासाठी आनंदाची ठरली. रजत पतीदारच्या नेतृत्वाखाली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल जेतेपद पटकावलं आणि मुंबई(MI) आणि चेन्नईनंतर(CSK) आयपीएलची ट्रॉफी डिफेंड करणारा बंगळुरू संघ हा तिसरा संघ ठरला. या हंगामात रजत पाटीदारच्या संघाची कामगिरी उत्तम होती. सगळ्या क्षेत्रांमध्ये ते आघाडीवर होते. आयपीएलची ट्रॉफी उंचावल्यानंतर रजत पाटीदारने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. .आयपीएलचं सलग दुसऱ्यांदा जेतेपद जिंकल्यानंतर रजत पाटीदार म्हणाला की मला शब्द सुचत नाहीत की मी काय बोलू, मी जेव्हा संघात सामील झालो तेव्हा मी कधीच कल्पना केली नव्हती की मी सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी उचलेन. रजत म्हणाला की सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकणे हा एक स्वप्न पूर्ण होण्याचा क्षण आहे, आणि आता आम्ही पुढच्या वर्षी सलग तिसरा विजय मिळवण्याकडे लक्ष देणार आहोत..रजत म्हणाला काल रात्री आपण सगळ्यांनी मिळून इतिहास रचला. हा विजय फक्त आमचा नाही तर आरसीबी चाहत्यांचा देखील आहे. पुढे तो म्हणाला की तुम्ही विचारत होता ना की या वर्षी काय म्हणायचं, तर मागच्या वर्षी आपण म्हणत होतो 'ई साला कप नामदू', आता आपण अभिमानाने म्हणणार 'ई साला नू कप नामदू', या वर्षीही कप आपलाच आहे..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने अंतिम सामन्यात 5 गडी राखून विजय मिळवल्यानंतर विजयावर रजत व्यक्त झाला. तो म्हणाला मला खूप छान वाटत आहे. आम्ही जेव्हा फायनल खेळायला येथे आलो तेव्हा मागच्या वर्षीच्या सगळ्या आठवणी ताज्या झाल्या. परंतु वर्तमानाकडे लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. माझ्या भावना व्यक्त करायला माझ्याकडे शब्दच नाहीत..प्रथम गोलंदाजी करणे हा नेहमीच आमच्या योजनेचा भाग होता आणि आमच्या गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली. आपल्या उत्तम गोलंदाजीच्या कौतुकादरम्यान रजत म्हणाला की आमच्या गोलंदाजांनी पॉवर प्लेमध्ये शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनला बाद करून सुरुवातीपासूनच गुजरात टायटन्सवर दबाव टाकला आणि ही आमची योजनाच होती. पुढे तो म्हणाला की जेव्हा आपण नाणेफेक जिंकतो तेव्हा लक्ष्याचा पाठलाग करणं सोपं जातं आणि आमची योजना देखील अशीच होती की सुरुवातीलाच पॉवरप्लेमध्ये 3 फलंदाज बाद करायचे आणि आमच्यासाठी सामना सोपा होईल. आमच्या गोलंदाजांनी तशीच गोलंदाजी केली. रजत पाटीदारने सलग 2 विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या सगळ्यांचं कौतुक केलं. तो म्हणाला की ज्या प्रकारे भुवी आणि हेजलवूडने गोलंदाजी केली ती उत्तम होती..पुढे तो म्हणाला की मी जेव्हा संघात सामील झालो होतो तेव्हा मी विचार केला नव्हता की मी संघाचा कर्णधार बनेन आणि सलग २ जेतेपद आम्ही मिळवू. मला वाटतं हे सगळं आधीच ठरलेलं होतं. त्यासाठी मी संघाचा खूप आभारी आहे. पाटीदार याने मान्य केलं की एक वर्षापूर्वी पहिलं जेतेपद जिंकल्यानंतर या हंगामात संघावर दबाव कमी होता आणि अपेक्षांच्या ओझ्याची जागा आत्मविश्वासाने घेतली. संपूर्ण हंगामात आमच्या चाहत्यांनी प्रत्येक ठिकाणी आमचं घरच्यासारखं स्वागत केलं, पाठिंबा दिला. त्यासाठी मी चाहत्यांचा आभारी आहे..आरसीबीच्या कर्णधाराने ड्रेसिंग रूममधील विराट कोहलीच्या प्रभावावरही प्रकाश टाकला आणि तो तरुण खेळाडूंना ज्या प्रकारे पाठिंबा देतो, त्याबद्दल त्या अनुभवी फलंदाजाची प्रशंसा केली. मला वाटतं की, मी त्याला जेव्हाही पाहतो, मैदानावर आणि मैदानाबाहेरही, तो नेहमी संघाच्या पाठीशी उभा असतो. तो नेहमी खेळाडूंना गोष्टी समजावून सांगत असतो. त्याच्या अनुभवाचा आम्हाला नक्कीच फायदा झाला, विशेषतः जे नवीन खेळाडू संघात येत आहेत त्यांच्या. त्यांना बोलायला खूप संकोच वाटतो, पण तो लगेच जाऊन त्यांच्याशी बोलतो. त्यामुळे मला वाटतं की ते अप्रतिम होतं.