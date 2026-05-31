"‘तू मेरा दिल, तू मेरी जान’ म्हणत रियान परागची उदास वैभव सूर्यवंशीला जादू की झप्पी; Video Viral, एकदा नक्की पाहाच नेमकं काय घडल?"

Vaibhav Sooryavanshi And Riyan Parag Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 च्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सने चांगली खेळी दाखवली. राजस्थान हा दुसऱ्या क्वालिफायर सामन्यातून बाहेर पडला असला तरी या संघाच्या सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Sooryavanshi) आपली छाप या हंगामात नक्की सोडली..त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने त्याने अनेक मोठ्या संघांच्या गोलंदाजांविरुद्ध मोठी फटकेबाजी केली. पहिल्या एलिमिनेटर सामन्यात वैभवने आपली जादू दाखवली, त्याने हैदराबादविरुद्ध केवळ 29 चेंडूत 97 धावांची धडाकेबाज खेळी केली, आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, मात्र दुसऱ्या क्वालिफायर सामन्यात त्यांना गुजरातकडून पराभवाचा धक्का बसला, मात्र त्या सामन्यात देखील त्याने जबरदस्त खेळी केली. मात्र आता त्याचा आणि राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..शुक्रवारी आयपीएल 2026 चा दुसरा क्वालिफायर सामना हा गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात राजस्थानला पराभवाला सामोरे जावे लागले. आणि या हंगामात त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. या सामन्यात राजस्थानच्या सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने चांगली फलंदाजी केली, त्याने 47 चेंडूत 96 धावांची खेळी केली, परंतु दुर्दैवाने तो शतक पूर्ण करू शकला नाही. शतकासाठी 4 धावा शिल्लक असताना तो तंबूत परतला, आउट झाल्यावर तो प्रचंड नाराज दिसत होता..त्यानंतर रियान पराग त्याच्यावर ओरडतानाचे चित्र देखील आले होते. त्या दृश्यात असे दिसत होते की रियान बोलताना वैभवचा चेहरा पडला होता. त्यानंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला होता. रियानवर भरपूर प्रमाणात टीका देखील झाली, की लहान पोरावर सर्वांसमोर तो ओरडतो. असा प्रश्न चाहत्यांनी त्याला विचारला..Vaibhav Suryavanshi: शतक हुकलं! तरीही रियान पराग वैभव सूर्यवंशीवर फिदा; म्हणाला माझ्याकडे शब्द नाहीत....व्हायरल व्हिडिओपरंतु या घटनेनंतर आता रियान पराग आणि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये रियान वैभवला जादू की झप्पी देताना दिसतोय. झालं असं की या व्हिडिओत वैभव हा एकदम नाराज होत मान खाली घालून एका खुर्चीवर शांत बसलेला दिसत आहे, शतक हुकल्याचे दुःख त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत आहे. तेवढ्यातच राजस्थानचा कर्णधार रियान पराग मागून येतो आणि हताश बसलेल्या वैभवला मागून येऊन मिठी मारतो. या मिठीमुळे वैभवच्या चेहऱ्यावर हसू येतं. पराग त्याच्या पाठीवर हात फिरवतो आणि त्याला धीर देतो. हा सगळा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर खूप जास्त व्हायरल होत आहे. राजस्थानने आपल्या अधिकृत पेजवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे, त्याचबरोबर वैभवने देखील या व्हिडिओची स्टोरी आपल्या इन्स्टाग्रामवर शेअर केली होती. हा व्हिडिओ समोर येताच लाखो लोकांनी याला शेअर केले आहे.