माझा फोन बंद झाला....! तरुणी रोहित शर्माच्या मागे सेल्फीसाठी पळाली.... हिटमॅन म्हणाला, मी आता काय करू?

ROHIT SHARMA'S VIRAL FAN MOMENT: इंडियन प्रीमियर लीगचा(IPL) १९ वा हंगाम सुरू आहे.अश्यात अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. क्रिकेटचे अनेक चाहते आपल्या आवडत्या खेळाडूला भेटण्यासाठी उत्सुक असतात.अश्यातच आता मुंबईचा स्टार आणि खेळाडू रोहित शर्माचा(Rohit Sharma) देखील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये रोहित शर्माला भेटण्यासाठी आलेल्या एका चाहतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे..झालं असं की रोहित शर्माला पाहताच ती चाहती आनंदाने ओरडत त्याच्याजवळ गेली आणि त्यानंतर त्यांच्यातील संवाद आता व्हायरल होत आहे. या हंगामात मुंबईचा फॉर्म फारसा चांगला ठरला नाही. मुंबई इंडियन्स सध्या प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. या हंगामात मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत १० सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये मुंबईने ३ सामन्यांत विजय मिळवला आहे तर ७ सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. ६ गुणांसह मुंबई इंडियन्स सध्या ९ व्या क्रमांकावर आहे..आयपीएल २०२६ मध्ये हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीनंतर गेल्या सामन्यात रोहितने पुनरागमन करत ८४ धावांची खेळी केली. या खेळीच्या मदतीने मुंबईच्या विजयात रोहितने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याच्या संघात पुनरागमनाने मुंबईचा संघ आणखी मजबूत झाला आहे. या हंगामात रोहित शर्माने ५ सामने खेळले असून त्यात त्याने २२१ धावा केल्या आहेत. दुखापतीमुळे रोहित शर्मा ५ सामन्यांना मुकला होता. लखनौविरुद्ध दमदार पुनरागमन करत रोहितने धडाकेबाज ८४ धावांची खेळी केली. मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना आता गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध होणार आहे..रोहित शर्माचा व्हायरल व्हिडिओसध्या रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. रोहितने पुन्हा एकदा आपल्या चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. आपल्या शांत स्वभावासाठी ओळखला जाणारा हा माजी कर्णधार एका चाहतीसोबतच्या संवादामुळे सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आहे. झालं असं की रोहित शर्मा जेव्हा मुंबईच्या टीम बसकडे जात होता, तेव्हा ही घटना घडली. एक चाहती त्याच्याकडे सेल्फीसाठी मागणी करत असल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. रोहित शर्माला पाहताच ती चाहती आनंदाने ओरडत त्याच्याकडे पोहोचली आणि रोहितसोबत हात मिळवला. यादरम्यान ती "तुम्ही बेस्ट आहात" हे सतत बोलत होती..या प्रसंगादरम्यान सेल्फीसाठी ती तिचा फोन काढत होती, पण त्याच वेळी तिचा फोन अचानक बंद पडला. तेव्हा रोहितने एका छोट्या चाहत्याला बोलावून घेतलं आणि फोटो काढला. फोटो काढल्यानंतर रोहित टीम बसकडे निघाला. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. त्यानंतर त्या चाहतीने आवाज देत रोहितला म्हटलं, "अरे थांबा थांबा, माझा फोन बंद पडला." त्यावर रोहित आपल्या मजेशीर अंदाजात म्हणाला, "अरे मी काय करू मग?" तेवढ्यात त्या चाहतीने दुसऱ्या कोणाचा तरी मोबाईल घेतला आणि टीम बसकडे धावत आली. ती म्हणाली, "सॉरी सॉरी, तुम्हाला भेटून माझा तर श्वासच बंद झाला आहे." त्यानंतर रोहित आपल्या बसकडे गेला आणि त्या चाहतीचा आनंद गगनात मावत नव्हता.