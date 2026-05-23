एक बिहारी, भल्याभल्यांवर भारी! रोहित, विराट धोनी नाही; IPL 2026 मध्ये बिहारच्या ३ पोरांनीच कशी मारली बाजी?

Bihar Players Shine Bright in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या हंगामात आता काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत आणि प्लेऑफची शर्यत अधिकच रंजक बनली आहे. अजूनही एका स्थानासाठी जोरदार लढत सुरू आहे. आयपीएलमध्ये दरवर्षी अनेक युवा खेळाडू आपली छाप सोडताना दिसतात. युवा खेळाडूंना आपली प्रतिभा दाखवण्यासाठी आयपीएल हे सर्वात मोठं व्यासपीठ मानलं जातं. या हंगामातही अनेक तरुण खेळाडूंनी आपल्या दमदार कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. विशेष म्हणजे बिहारमधील तीन खेळाडूंनी या हंगामात जबरदस्त छाप पाडली आहे..वैभव सूर्यवंशीवैभव सूर्यवंशी हा या हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत आहे. आयपीएल २०२६ चा हंगाम त्याच्यासाठी अत्यंत शानदार ठरला. समस्तीपूरच्या या अवघ्या १५ वर्षीय खेळाडूने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. या हंगामात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रमही त्याने आपल्या नावावर केला. वैभवने या हंगामात तब्बल ५९ षटकार ठोकले आहेत..त्याने संपूर्ण स्पर्धेत आक्रमक फलंदाजी करत १३ सामन्यांमध्ये ५७९ धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राईक रेट २३६.३३ इतका असून ५०० पेक्षा अधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये हा आयपीएल इतिहासातील सर्वोच्च स्ट्राईक रेट मानला जात आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध त्याने केवळ ३६ चेंडूंमध्ये शानदार शतक झळकावले होते..ईशान किशनबिहारच्या पाटणा येथील ईशान किशनसाठी देखील आयपीएल २०२६ चा हंगाम अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. या हंगामात तो सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळताना संघासाठी महत्त्वाचा खेळाडू ठरला. त्याने आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे अनेक सामन्यांमध्ये संघाला दमदार सुरुवात करून दिली..सुरुवातीला हैदराबादचा नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे बाहेर होता, त्यामुळे काही सामन्यांमध्ये इशान किशनकडे नेतृत्वाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली होती. इशानने या हंगामात १४ सामन्यांमध्ये ५६९ धावा करत शानदार कामगिरी केली आणि हा हंगाम अक्षरशः गाजवला..साकिब हुसेनआयपीएल २०२६ च्या हंगामात साकिब हुसेनने देखील आपल्या गोलंदाजीने मोठी छाप पाडली आहे. साकिब हा बिहारमधील गोपालगंज जिल्ह्याचा रहिवासी आहे. अत्यंत गरीब परिस्थितीतून पुढे आलेल्या या युवा गोलंदाजाने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर आयपीएलमध्ये नाव कमावले. त्याने या हंगामात १० सामने खेळताना १५ बळी घेतले आहेत. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी म्हणजे २४ धावा देत घेतलेले ४ बळी. त्याच्या अचूक आणि वेगवान गोलंदाजीमुळे अनेक फलंदाज अडचणीत आले आणि त्याने क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.