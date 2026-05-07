Sanju Samson: स्वतःच्या शतकापेक्षा संघाचा विजय महत्त्वाचा! संजू सॅमसनने दिल्लीविरुद्ध नाकारलं शतक; मैदानात नक्की काय घडलं?

नवी दिल्ली : आयपीएलचा मोठा अनुभव असला तरी तो संजू सॅमसनसाठी चेन्नई संघातून पदार्पणाचा मोसम आहे. या पहिल्याच मोसमात तो चेन्नई संघाचा तारणहार ठरत आहे. सॅमसन चेन्नई संघाचा कणा असल्याचा गौरव कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याने केला आहे..दिल्ली संघाविरुद्ध मंगळवारी झालेल्या सामन्यात सॅमसनने नाबाद ८७ धावांची खेळी केली, त्यामुळे त्यांनी आठ विकेट आणि १५ चेंडू राखून विजय मिळवत प्लेऑसाठी आव्हान कायम ठेवले. या विजयामुळे चेन्नईचा संघ १० गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे..टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजवणाऱ्या संजू सॅमसनमुळे आमच्या फलंदाजीला बळकटी आली आहे. त्याने ज्या सामन्यात ४० पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. त्या सामन्यात आमचा विजय झाला आहे, असे ऋतुराज म्हणाला..सॅमसनने यंदाच्या स्पर्धेत दोन शतके केली आहेत. दिल्लीविरुद्धही त्याला शतकाची संधी होती. एक वेळ मनात शतकाचा विचार आला होता; परंतु शतक पुढच्या सामन्यांतही करता येईल. या वेळी संघाचा विजय महत्त्वाचा असल्याचे ठरवून मी कार्तिक शर्माकडून मला अधिक स्ट्राइक मिळण्याची विचारणा केली नाही, असे सॅमसन म्हणाला..चेंडू खेळण्याअगोदर करण्यात येत असलेली पायाची हालचाल (शफल) आपल्या यशात महत्त्वाची ठरत असल्याचे सॅमसनने सांगितले. चेंडू खेळण्याअगोदरच्या या हालचालीसाठी मी अभ्यास केला आणि त्याचा फायदा मला होत आहे. समोर कोणता गोलंदाज आहे आणि त्याच्यासमोर किती शफल व्हायचे हेसुद्धा महत्त्वाचे असते, असाही उल्लेख त्याने केला..परिस्थिती कशीही असली तरी शांत आणि संयमी पवित्रा व मानसिकता आपल्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा गुण आहे. अटीतटीची परिस्थिती आली तरी मी नेहमीच शांत राहण्याचा प्रयत्न करतो, असे सॅमसनने सांगितले..चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराजने फिरकी गोलंदाज अकिल होसेन याचे कौतुक केले. त्याने चार षटकांत केवळ १९ धावा देताना एक विकेट मिळवली तसेच जेमी ओव्हरटन याने दिल्लीचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्रिस्टन स्टब्स याची विकेट मिळवली.