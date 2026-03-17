IPL Kisse: वानखेडेवर शाहरुखचा संताप! विलासराव देशमुखांचा एक निर्णय अन् 5 वर्षांची बंदी, 2012 मधील IPL सामन्यात काय घडलं होतं?

क्रिकेट, ग्लॅमर आणि तणाव यांचं विचित्र मिश्रण म्हणजे आयपीएल. पण कधी कधी मैदानावरच्या खेळापेक्षा मैदानाबाहेरचा ड्रामा जास्त चर्चेत येतो. २०१२ मध्ये अशीच एक घटना घडली ज्याने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं. बॉलिवूडचा बादशाह Shah Rukh Khan आणि मुंबईच्या प्रतिष्ठित Wankhede Stadium यांच्यातला हा वाद होता... .१६ मे २०१२... आयपीएलच्या सामन्यात Kolkata Knight Riders आणि Mumbai Indians यांच्यात सामना रंगला होता. सामना जिंकला तो कोलकाताने. त्या हंगामात ही टीम जोरदार फॉर्ममध्ये होती आणि पुढे जाऊन त्यांनी पहिल्यांदाच IPL ची ट्रॉफी जिंकली.मॅच संपल्यानंतर नेहमीप्रमाणे टीमचा मालक शाहरुख खान खेळाडूंना भेटण्यासाठी मैदानावर उतरला. पण त्याने मैदानावर पाय ठेवताच वादाची ठिणगी पडली..वानखेडे स्टेडियमच्या परिसरात काही सुरक्षा रक्षकांनी शाहरुखला थांबवलं. नियमांनुसार काही भागात प्रवेश मर्यादित असल्याचं सांगितलं गेलं.पुढे हा वाद जोरदार बाचाबाचीपर्यंत पोहोचला.काही रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला की शाहरुख खान मद्यधुंद अवस्थेत होता आणि त्याने अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली. काही ठिकाणी धक्काबुक्की झाल्याचंही सांगितलं गेलं...आणि मग मैदानात उतरले… विलासराव देशमुख....घटना घडल्यानंतर लगेचच Mumbai Cricket Association ने कारवाई केली.त्या वेळी MCA चे अध्यक्ष असलेल्या विलासराव देशमुख यांनी कठोर भूमिका घेतली.१७ मे २०१२ रोजी अधिकृत घोषणा झाली.५ वर्षांसाठी प्रवेशबंदीशाहरुख खानला वानखेडे स्टेडियम आणि MCA च्या सर्व परिसरात ५ वर्षांसाठी प्रवेशबंदी.हा निर्णय जाहीर होताच देशभरात खळबळ उडाली. क्रिकेट आणि बॉलिवूडच्या जगात ही घटना प्रचंड चर्चेत आली.नंतर अनेक मुलाखतींमध्ये शाहरुख खानने आपली बाजू मांडली.त्याच्या मते, त्या दिवशी त्याची मुलं, आर्यन आणि सुहाना, स्टेडियममध्ये होती. सुरक्षा रक्षकांनी त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केल्याचा आरोप त्याने केला. एका रक्षकाने अपमानास्पद शब्द वापरल्यामुळे तो संतापल्याचंही त्याने सांगितलं..१३ वर्ष झाले.. त्या घटनेपासून आजपर्यंत शाहरुख वानखडे स्टेडीयमवर गेला नाही.सुरुवातीला लावलेला बॅन ५ वर्षांचा होता. मात्र नंतर MCA ने तो ३ वर्षांवर कमी केला...पण बादशाह तो बादशाह होता, १३ वर्ष झाले.. त्या घटनेपासून आजपर्यंत शाहरुख वानखडे स्टेडीयमवर गेला नाही.क्रिकेटच्या मैदानावर घडलेला हा वाद आजही आयपीएल इतिहासातील सर्वात चर्चित घटनांपैकी एक मानला जातो. कारण IPL फक्त क्रिकेट नाही… इथे प्रत्येक मॅचमागे एक किस्सा दडलेला असतो. अशाच किस्स्यांसाठी आमच्यासोबत नक्की रहा! कारण पुढचा किस्सा तर याहूनही भारी असेल.