Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी मोडणार गेलचा षट्कारांचा विक्रम; माजी प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांचा विश्वास

नवी दिल्ली : भारताचा १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी( Vaibhav Sooryavanshi)याच्या आक्रमक फलंदाजी शैलीवर चोहोबाजूंनी कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आयपीएल(IPL) असो किंवा १९ वर्षांखालील भारतीय संघ, त्याने आपला ठसा उमटवला आहे..लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध खेळताना वैभव सूर्यवंशी याने राजस्थान रॉयल्ससाठी ३८ चेंडूंमध्ये ९३ धावांची खेळी साकारली. या खेळीमध्ये त्याने सात चौकार व १० षट्कारांची आतषबाजी केली. भारतीय संघाचे माजी प्रशिक्षक व सध्याचे समालोचक अनिल कुंबळे यांनी याप्रसंगी भारताचा हा पठ्ठ्या आयपीएलमधील एका मोसमात सर्वाधिक षट्कार मारण्याचा विक्रम मोडीत काढेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ख्रिस गेल याने आयपीएलच्या एका मोसमात ५९ षटकार मारले असून, वैभव सूर्यवंशी याने आतापर्यंत ५३ षटकार मारले आहेत..DC vs RR: आधी वैभव सूर्यवंशी अन् परागची वादळी खेळी अन् मग स्टार्कच्या एका ओव्हरने खेळ पालटला; दिल्लीने राजस्थानला २०० च्या आत रोखलं.अनिल कुंबळे या वेळी म्हणाले की, ख्रिस गेल याने ५९ षटकार मारले आहेत. वैभव सूर्यवंशी याने आतापर्यंत ५३ षटकार मारले आहेत. राजस्थानचा संघ आणखी एक साखळी सामना खेळणार आहे. तसेच राजस्थानने अखेरच्या लढतीत विजय मिळवल्यास वैभव सूर्यवंशीला आणखी सामने खेळायला मिळतील. त्यामुळे ख्रिस गेलचा षटकारांचा विक्रम मोडण्याची त्याच्याकडे संधी असणार आहे..माजी खेळाडूंकडून कौतुकांचा वर्षावइरफान पठाण, संजय बांगर या माजी क्रिकेटपटूंकडूनही वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीचे कौतुक करण्यात आले. इरफान पठाण यांनी त्याच्या फलंदाजीचे विश्लेषण करताना म्हटले की, वैभव सूर्यवंशी याने पहिल्या १० चेंडूंवर १०० पेक्षा कमीच्या स्टाइक रेटने फलंदाजी केली. .IPL 2026: 'मी १०० टक्के फलंदाज अन् १०० टक्के गोलंदाज...' असं म्हणणारा कोण आहे दिल्लीचा मॅच विनर माधव तिवारी?.मात्र, तो बाद झाला तेव्हा त्याने ३८ चेंडूंमध्ये ९३ धावांची खेळी केली होती. हे वाखाणण्याजोगे आहे. संजय बांगर यांनी नमूद केले की, वैभव सूर्यवंशी हा विशेष खेळाडू आहे. तो जिथे खेळायला जाईल, तिथे क्रिकेटप्रेमींची झुंबड पाहायला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.