वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियात संधी द्या... त्याने स्वतःला सिद्ध करून दाखवले आहे! इरफान पठाणची BCCI कडे मागणी

- वर्षा बळहे IRFAN PATHAN BACKS VAIBHAV FOR TEAM INDIA: इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL) १९ वा हंगाम सुरू आहे. आयपीएलमध्ये प्रत्येक वर्षी अनेक नवीन खेळाडू समोर येत असतात. या वर्षीदेखील असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं आहे. त्यापैकी एक नाव म्हणजे राजस्थान रॉयल्सचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi). वैभवने अवघ्या १५ व्या वर्षी आपल्या खेळातून अनेक मोठमोठ्या खेळाडूंना मागे टाकलं आहे. या हंगामात वैभवने अनेक चांगल्या खेळी केल्या आहेत. त्यामुळे वैभवला भारतीय संघात जागा मिळायला पाहिजे, यावर अनेक माजी खेळाडूंनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज इरफान पठाण याने देखील वैभवच्या भारतीय संघात समावेशाची मागणी केली आहे..वैभव सूर्यवंशीला आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सने मिनी लिलावात १.१ कोटी रुपये देऊन आपल्या संघात सामील करून घेतलं. आयपीएलमध्ये वैभवने १९ एप्रिल २०२५ रोजी लखनौ सुपरजायंट्सविरुद्ध मैदानात पदार्पण केलं. आयपीएलच्या पदार्पणाच्या वर्षात वैभवने ७ सामन्यांत २५२ धावा केल्या..त्यामध्ये गुजरातविरुद्ध खेळताना त्याने ३५ चेंडूत शतक पूर्ण केलं. आयपीएलमध्ये कोणत्याही भारतीय खेळाडूकडून करण्यात आलेलं हे सर्वात वेगवान शतक ठरलं. १८ व्या हंगामात त्याने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत वैभवने १० सामन्यांमध्ये ४०४ धावा केल्या आहेत. या हंगामात त्याने अनेक विक्रमदेखील केले आहेत..काय म्हणाला इरफान पठाण?सध्या जिओ हॉटस्टारवर 'चॅम्पियन्स वाली कॉमेंट्री' हा हिंदीमधील एक खास डिजिटल फीड सुरू आहे. ज्यामध्ये माजी आयपीएल विजेते खेळाडूंसोबत आजवर न ऐकलेले किस्से आणि सामना सुरू असताना खेळाडूंच्या मनातील विचार जाणून घेता येतात. त्यात समालोचन करणाऱ्या इरफानने 'सकाळ स्पोर्ट्स'सोबत गप्पा मारताना वैभवबद्दल मोठं भाष्य केलं आहे. वैभवला भारतीय संघात जागा मिळायला पाहिजे का? आणि आणखीही अनेक खेळाडू भारतीय संघात जागा मिळवण्यासाठी वाट पाहत आहेत हे जरी खरं असलं तरीही वैभव सूर्यवंशीने जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा त्याने स्वतःला सिद्ध केलं आहे, असे तो म्हणाला. .इरफान पठाणने सकाळ स्पोर्ट्सला सांगितलं की, "मला वैभव सूर्यवंशीला खेळताना पाहायला आवडेल. त्याला आता कोणी रोखावं अशी माझी इच्छा नाही. त्याला आता भारतीय संघात खेळवावं असं मला वाटतं. कारण मला असं वाटतं की त्याला संघात जागा मिळायला हवी. मी फक्त आयपीएलमुळे हे म्हणत नाही. पूर्ण वर्ष तो क्रिकेट खेळला आहे. पूर्ण वर्षभरात त्याने वेगवेगळ्या परिस्थितीत धावा केल्या आहेत.."अंडर-१९ वर्ल्डकपमध्ये देखील त्याने धावा केल्या आहेत. त्याने अशा खेळपट्ट्यांवर धावा केल्या आहेत ज्या खूप कठीण होत्या. आयपीएलमध्ये देखील त्याने शतक केलं आहे. मोठमोठ्या गोलंदाजांविरुद्ध त्याने धावा केल्या आहेत. त्याने बुमराहाविरुद्धदेखील धावा केल्या आहेत. त्याला खेळायला सुद्धा तो घाबरत नाही. निवडकर्ता म्हणून तुम्हाला आणखी काय पाहिजे?" असं इरफान पठाणने सकाळ स्पोर्ट्सशी बोलताना सांगितलं आहे.