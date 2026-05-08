वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियात संधी द्या... त्याने स्वतःला सिद्ध करून दाखवले आहे! इरफान पठाणची BCCI कडे मागणी

IRFAN PATHAN BACKS VAIBHAV FOR TEAM INDIA: वैभव सूर्यवंशीच्या दमदार खेळीने प्रभावित झालेल्या इरफान पठाणने बीसीसीआयकडे मोठी मागणी केली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये शानदार कामगिरी करणाऱ्या वैभवला आता टीम इंडियात संधी द्यावी, असं पठाणने म्हटलं आहे.
Varsha Balhe
- वर्षा बळहे

IRFAN PATHAN BACKS VAIBHAV FOR TEAM INDIA: इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL) १९ वा हंगाम सुरू आहे. आयपीएलमध्ये प्रत्येक वर्षी अनेक नवीन खेळाडू समोर येत असतात. या वर्षीदेखील असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं आहे. त्यापैकी एक नाव म्हणजे राजस्थान रॉयल्सचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi). वैभवने अवघ्या १५ व्या वर्षी आपल्या खेळातून अनेक मोठमोठ्या खेळाडूंना मागे टाकलं आहे. या हंगामात वैभवने अनेक चांगल्या खेळी केल्या आहेत. त्यामुळे वैभवला भारतीय संघात जागा मिळायला पाहिजे, यावर अनेक माजी खेळाडूंनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज इरफान पठाण याने देखील वैभवच्या भारतीय संघात समावेशाची मागणी केली आहे.

