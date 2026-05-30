Vaibhav Suryavanshi: शतक हुकलं! तरीही रियान पराग वैभव सूर्यवंशीवर फिदा; म्हणाला माझ्याकडे शब्द नाहीत...

Riyan Parag's Special Praise for the 15-Year-Old Batter: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 चा काल शुक्रवारी दुसरा क्वालिफायर सामना राजस्थान रॉयल्स(RR) आणि गुजरात टायटन्स(GT) यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने धडाकेबाज फलंदाजी केली. सामन्यात प्रथम फलंदाजीला आलेल्या राजस्थानच्या डावाला 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने सावरले..त्याने या सामन्यात 46 चेंडूत 96 धावांची खेळी केली. मात्र त्याची ही खेळी वाया गेली आणि राजस्थानला या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. गुजरातने राजस्थानवर 7 गडी राखून विजय मिळवला. पराभवानंतर राजस्थानचा कर्णधार रियान पराग वैभव सूर्यवंशीबद्दल स्पष्टपणे बोलला..RR vs DC Live: 'Vaping'चा वाद अन् पेटला रियान पराग! ८ चौकार, ५ षटकारांसह कुटल्या ९० धावा... राजस्थान रॉयल्सने उभे केले तगडे लक्ष्य.गुजरातकडून झालेल्या पराभवानंतर राजस्थान रॉयल्सचे आव्हान संपुष्टात आले. सामन्यानंतर राजस्थानचा कर्णधार रियान परागने प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये या 15 वर्षीय खेळाडूचे भरभरून कौतुक केले. वैभवबद्दल बोलताना पराग म्हणाला, "माझ्याकडे वैभवचे कौतुक करायला शब्द नाहीत. तो ज्या प्रकारे खेळतो ते अकल्पनीय आहे. पहिल्या चेंडूपासून फक्त बॅट फिरवून कोणीही असा खेळू शकत नाही.".पुढे बोलताना रियान म्हणाला की, वैभव ज्या प्रकारे धावांचे गणित मांडतो, खेळताना रणनीती आखतो आणि खेळपट्टीचा अंदाज घेतो, ते सर्व तो अतिशय कौशल्याने करतो. "खरं सांगायचं तर एवढ्या लहान वयात तो हे सगळं कसं करतो, हे मला अजूनही समजलेलं नाही," असेही पराग म्हणाला..पुढे बोलताना रियान पराग म्हणाला की, "मला वाटतं की तो ज्या प्रकारे खेळतो, त्याच पद्धतीने भविष्यातही खेळत राहील. राजस्थानसाठीही तो पुढे असाच खेळेल आणि भविष्यात आम्हाला दुसरे आयपीएल विजेतेपद मिळवून देण्यात मदत करेल, याची मला खात्री आहे." राजस्थानचा कर्णधार वैभवबद्दल बोलताना असे म्हणाला..Vaibhav Suryavanshi: ९६ धावांवर बाद झाल्यावर Vaibhav सूर्यवंशीवर ओरडला रियान पराग? डगआऊटमध्ये नेमकं काय घडलं? VIDEO व्हायरल.रियान पराग त्याच्या भारतीय संघात खेळण्याबाबतही बोलला. पुढे तो म्हणाला की, "तो भारतीय संघासाठीही खेळेल आणि देशासाठी मोठं नाव कमावेल." सामन्यानंतर परागने वैभवच्या खेळीला "मास्टरक्लास" म्हणजेच सर्वोच्च दर्जाची खेळी असे संबोधले.