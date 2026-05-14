मला लागेल ना बाबा... वैभव सूर्यवंशीसारखं बनवण्याचा हट्टापायी चिमुकल्याला पालकांनी जबरदस्तीने करयाला लावली बॅटिंग; वेगात येणारे चेंडू पाहून...

Viral video: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम सुरू आहे आणि प्लेऑफची रंजक चुरसही रंगली आहे. आयपीएलमध्ये दरवर्षी अनेक खेळाडू आपली छाप सोडत असतात. त्यापैकी एक नाव म्हणजे वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi). राजस्थानकडून खेळताना त्याने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. युवा खेळाडूंसाठी तो प्रेरणा बनत आहे. मात्र अशा कामगिरीमुळे इतर तरुण खेळाडूंवरही वैभवसारखी कामगिरी करण्याचे दडपण येऊ शकते. अशातच सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये अंदाजे १० ते ११ वर्षांचा एक मुलगा क्रिकेटच्या नेटमध्ये सराव करताना दिसत आहे. त्याला एक मोठी व्यक्ती पॅड आणि क्रिकेटसाठी लागणारे साहित्य देताना दिसत आहे. बहुधा ती व्यक्ती त्याचे वडील असावेत. मात्र हा व्हिडिओ वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे..व्हिडिओमध्ये जेव्हा त्या मुलाला मोठ्या आणि अनुभवी गोलंदाजांसमोर सरावासाठी नेले जात आहे, तेव्हा तो विरोध करताना दिसत आहे. "मी नाही खेळणार, मला दुखापत होईल," असे तो म्हणताना ऐकू येत आहे..तरीही त्याला हात धरून सरावासाठी पुढे नेले जात असल्याचे दिसत आहे. मात्र या व्हिडिओवर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. त्या सराव सत्राचा पुढील भाग कसा झाला याचा कोणताही व्हिडिओ उपलब्ध नाही, मात्र हा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..अनेक लोकांनी या व्हिडिओवर टीका केली असून स्पर्धात्मक वातावरणात मुलांना खेळण्यासाठी जबरदस्ती करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यामुळे मुलांना शारीरिक आणि भावनिक दबावाला सामोरे जावे लागू शकते, अशीही चिंता व्यक्त होत आहे..Vaibhav Sooryavanshi: आधी शून्यावर आऊट झाला अन् मग डगआऊटमध्ये बसून जीभ दाखवू लागला, वैभवचा Funny Video व्हायरल.वैभव सूर्यवंशीचा खेळ आणि कमी वयात केलेली प्रगती नवीन पिढीला प्रेरणा देत असली तरी या व्हायरल व्हिडिओमुळे जबाबदार प्रशिक्षण, पालकांचा दबाव आणि मुलांना सुरक्षित वातावरणात खेळाचा आनंद घेता यावा या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.