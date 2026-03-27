IPL 2026 आधीच ‘फ्री पास’ घोटाळा उघड! माजी क्रिकेटरच निघाला मास्टरमाइंड, तिकीटांचा काळाबाजार प्रकरणी पोलिसांकडून अटक

IPL 2026: आयपीएल २०२६ ची सुरुवात शनिवार, २८ मार्च रोजी आरसीबी विरुद्ध एसआरएच सामन्याने होईल. हा सामना एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. विराट कोहली बऱ्याच कालावधीनंतर मैदानावर दिसणार आहे. त्यामुळेच या सामन्याची तिकिटे ऑनलाइन उपलब्ध होताच अल्पावधीतच विकली गेली. पोलिसांनी तिकीट ब्लॅकमेल करणाऱ्यांना अटक केली आहे. .परंतु हे प्रकरण आयपीएलशी संबंधित नसून टी-२० विश्वचषकाशी संबंधित आहे. तिकिटांच्या काळाबाजाराचे प्रकरण टी-२० विश्वचषकाशी संबंधित आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात मोठे यश मिळवले आहे. यावर्षी टी-२० विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका येथे आयोजित करण्यात आला होता, ज्यात भारताने विजय मिळवला. या स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि इंग्लंड आमनेसामने आले होते. .मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर ५ मार्च रोजी खेळल्या गेलेल्या या सामन्याच्या तिकिटांच्या काळाबाजाराचे रॅकेट उघडकीस आणत पोलिसांनी एका प्रशिक्षकाला आणि एका माजी क्रिकेटपटूला अटक केली आहे. अहवालानुसार, पोलिसांनी मुंबईच्या १९ वर्षांखालील संघाचा माजी खेळाडू, २६ वर्षीय बलवंत सिंग सोढा याला अटक केली आहे. अहवालात पोलिसांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, बलवंत सिंग या नेटवर्कमध्ये तिकिटे मिळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होता..त्यानंतर तो ती तिकिटे आपल्या साथीदारांना चढ्या भावाने पुरवत असे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उपांत्य फेरीच्या सामन्याची तिकिटे २५,००० ते ३५,००० रुपयांना विकली गेली. पोलिसांनी आतापर्यंत सहा जणांना अटक केली असून, त्यात एका कॉलेजच्या क्रीडा शिक्षकाचा आणि एका शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. .सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे पासेस मुंबई क्रिकेट असोसिएशनशी संबंधित पाहुण्यांना किंवा व्यक्तींना देण्यात आले असावेत, जे आरोपींनी मिळवून विकायला सुरुवात केली. काही तिकिटे थेट व्यक्तींना विकण्यात आली, तर काही ऑनलाइन विकण्यात आली.