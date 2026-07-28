Commonwealth Games: पोलिओचा सामना, कौटुंबिक छळ अन् आता सुवर्णपदक! भारताच्या शर्मिला धनखरने ग्लासगोमध्ये घडवला इतिहास

Sharmila Dhankar Secures Gold: ग्लासगोमध्ये सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतासाठी सोमवार (२७ जुलै) खास ठरला. दिवसभरात भारतीय खेळाडूंनी ६ पदके जिंकले. या स्पर्धेत शर्मिला धनखरने सुवर्णपदकाला गवसणी घालत इतिहास घडवला आहे. या स्पर्धेतील पाचव्या दिवशी तिने गोळा फेक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले, त्यामुळे ती सुवर्णपदक जिंकणारी भारताची पहिली पॅरा-ॲथलिट ठरली आहे. तिने सोमवारी महिलांच्या F57 गोळा फेक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. तिने ९.८१ मीटर लांब गोळा फेकत हे पदक जिंकले. त्यामुळे तिने पॅरा ऍथलेटिक्समध्ये भारतासाठी २० वर्षांची प्रतिक्षा संपवली आहे. दरम्यान याच प्रकारात भारताच्या शिल्पा के.शायलाने कांस्यपदक जिंकले. त्यामुळे आता राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताने आत्तापर्यंत १० पदके जिंकली असून ज्यात २ सुवर्णपदके, ५ रौप्य पदके आणि ३ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. .Commonwealth Games: नाशिकच्या सर्वेश कुशारेचा ग्लासगोमध्ये डंका ऐतिहासिक रौप्य पदक जिंकत उंचावली तिरंग्याची शान.कोण आहे शर्मिला धनखर?१५ ऑगस्ट १९८६ रोजी शर्मिला धनखरचा जन्म झाला असून ती हरियाणातील रेवाडीची रहिवासी आहे. तिला वयाच्या दुसऱ्याच वर्षी खूप ताप आल्यानंतर पोलिओची लागण झाली. त्यामुळे तिचा डावा पाय निकामी झाला होता. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात अत्यंत कठीण परिस्थितीला तिला सामोरे जावे लागले. लग्न झाल्यानंतर हिंसाचाराचाही तिला सामना करावा लागला, पण नंतर तिच्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याने ती पुन्हा उभी राहिली..गरीब घरातून आलेल्या शर्मिलाचे जेव्हा वयाच्या १८ व्या वर्षी पहिले लग्न झाले होते, तेव्हा तिला हुंड्यासाठी त्रास देण्यात आला होता. त्यामुळे तिला घरगुती हिंसाचाराचाही सामना करावा लागला. ती जेव्हा २६ वर्षांची होती, तेव्हा तिला घरातून तिच्या नवऱ्याने हाकले होते, त्यावेळी तिला दोन मुली होत्या. ती त्यानंतर तिच्या दोन्ही मुलींना घेऊन वडिलांच्या घरी आली. त्यानंतर तिने स्वत:ला आणि मुलींना सांभाळण्यासाठी मिळेल, ते कामही केले. त्यानंतर वयाच्या २८ व्या वर्षी तिने दुसरे लग्न केले. तिच्या दुसऱ्या पतीने अजित सिंहने मात्र तिला पॅरा ऍथलेटिक्समध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यांनी तिला पूर्ण पाठिंबा दिला..प्रशिक्षणाच्या संधी शोधल्यानंतर ती राव तुलाराम स्टेडियममध्ये गेली. तिथे नातेवाईक आणि पॅरा-ॲथलीट असलेल्या टेकचंदकडून तिला मार्गदर्शन मिळाले. तो तिचा प्रशिक्षक बनला. सुरुवातीला तिला ५ मीटर गोळा फेकला होता, त्यानंतर तिने ६ मीटर गोळा फेक करत राष्ट्रीय विक्रम केला. तिने एका वर्षातच नॅशनल चॅम्पियनशीप स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. तिने या स्पर्धेत ७.४० मीटर लांब गोळा फेकून नवा विक्रम केला. तिच्या या प्रवासात तिचा दुसरा नवरा आणि तिच्या मुलींनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला..Commonwealth Games 2026: किराणा दुकान चालवणाऱ्या बापाच्या लेकीची अभिमानास्पद कामगिरी! बिंद्यारानी देवीने भारताला जिंकून दिले सहावे पदक.तिने २०२२ बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल स्पर्धेतून पदार्पण केले होते. पण ती चौथ्या क्रमांकावर राहिली. पण नंतर तिने २०२५ इंडियन ओपन पॅरा ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये ९.७७ मीटर गोळा फेक करून सुवर्णपदक जिंकले. २०२६ मध्येही तिने दुबईतील आंतरराष्ट्रीय पॅरा ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये ८.८६ मीटर फेक करून सुवर्णपदक आणि एफ५७ थाळी फेकमध्ये कांस्यपदक जिंकले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.