Coffee Hair Dye : पांढऱ्या केसांना काळं करायची जादू कॉफी करणार? ट्राय करून बघा

Coffee Hair Dye : वाढत्या वयाबरोबर केस पांढरे होणे सामान्य आहे. पण जर तुमचे केस वयाच्या आधी पांढरे होत असतील तर सर्वप्रथम टेन्शन घेणे बंद करा. तुम्ही येथे सांगितलेले काही सोपे घरगुती उपाय फॉलो करुन पांढरे केस काळे करु शकता.

केस पांढरे होणे ही खूपच सामान्य समस्या झाली आहे. वाढत्या वयाबरोबर प्रत्येकाचे केस पांढरे होतात. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. वयाच्या ३५ नंतर केस पांढरे होणे सामान्य आहे. मात्र आजकाल २० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांचे केसही पांढरे होऊ लागतात. यामागे अनुवांशिक, एखादा आजार किंवा चुकीची लाईफस्टाईल असू शकते. वाढत्या वयाच्या बाबतीत असे मानले जाते.(Coffee Hair Dye : using cheap alternative instead of henna to color hair benefits and method)

पांढऱ्या केसांच्या समस्येने अनेकदा लोक त्रस्त असतात. अशावेळी कॉफी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. होय, केसांचा रंग वाढवण्यासाठी कॉफी प्रभावी आहे. हे केवळ आपल्या केसांना रंग देत नाही तर केसांची चमक देखील वाढवते. पण राखाडी केसांसाठी कॉफी हेअर डाई चा वापर कसा करायचा हा प्रश्न आहे.

आम्ही तुम्हाला केसांसाठी कॉफीचा वापर कसा करावा याबद्दल सांगणार आहोत आणि त्यानंतर आम्ही तुम्हाला केसांमध्ये कॉफी लावण्याचे फायदे सांगणार आहोत.

कॉफीचा असा वापर करा

काळ्या केसांसाठी तुम्ही कॉफीपासून एक प्रकारचा डाई तयार करू शकता.

प्रथम २ चमचे कॉफी पावडर घ्या.

१ कप कंडिशनर घ्या.

आता हे दोन्ही मिक्स करून केसांना लावा.

2 तास ठेवा आणि नंतर फक्त पाण्याने केस धुवा.

दुसरा पर्याय

कॉफी घेऊन त्यात कोरफड घाला

आता ते मिक्स करून केसांना लावा आणि थोडा वेळ तसेच ठेवा.

1 तासानंतर केस पाण्याने धुवून टाका.

पांढऱ्या केसांसाठी उपयुक्त

कॉफी केसांसाठी लावण्याचे अनेक फायदे आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे यामुळे केसांना रंग येण्यास मदत होते. यामुळे तुमच्या पांढऱ्या केसांना तपकिरी रंग मिळतो आणि तुमचे केस नैसर्गिकरित्या तपकिरी दिसतात. तसेच ते लावण्यासाठी वेगळे काम करावे लागत नाही आणि ते लावणेही खूप सोपे आहे.

कॉफीमुळे केसांची चमक वाढते

केसांची चमक वाढवण्यासाठी कॉफी खूप उपयुक्त आहे. प्रथम, हे केसांना आतून चमक आणते आणि दुसरे म्हणजे केसांच्या टाळूमध्ये कोलेजन वाढवते. यामुळे तुमच्या केसांची चमक वाढते आणि तुमचे केस पूर्वीपेक्षा अधिक सुंदर दिसतात. त्यामुळे चमकदार केस हवे असतील तर कॉफीचा वापर करावा.

कॉफी कंडिशनर आहे

कॉफी केसांसाठी उत्तम कंडिशनर आहे. हे केसांना आतून मॉइश्चरायझ करते आणि त्यातील नैसर्गिक ओलावा बंद करते. यामुळे केसांमध्ये नैसर्गिक चमक राहते आणि केस आतून निरोगी राहतात. तर, या सर्व कारणांसाठी आपण आपल्या केसांसाठी कॉफीचा वापर केला पाहिजे.