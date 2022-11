Relationship Tips : घटस्फोटाचा निर्णय तुमचा मात्र स्फोट मुलांच्या मनाचा

Relationship Tips : एकमेकांना सांभाळून घेऊन नाते तुटण्यापासून वाचवले पाहिजे असे नेहमी मोठ्यांकडून ऐकले आहे. परंतु जेव्हा जोडप्यात छोटे छोटे स्फोट होऊ लागतात तेव्हा घटस्फोट (divorce) घेण्याची वेळ येते. घटस्फोट हा वादाचा विषय असला तरी त्याला नाजूकपणे हाताळायला हवे.

कारण विभक्त फक्त दोन जीव होत नाहीत तर दोन कुटूंब (Family) आणि त्यांची मुलांनाही (Childrens) त्रास सहन करावा लागतो. प्रत्येक गोष्टीचे सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही परिणाम होतात. तसेच, आई वडिलांच्या घटस्फोटानंतर मुलांवर वेगवेगळे परिणाम होण्याची शक्यता असते.

पती-पत्नीसला एकत्र रहायचे त्यामुळे नसते घटस्फोट घेतला जातो. पण, यावेळी मुलांच्या मनावर याचा काय परिणाम होईल याचा कोणी विचार करत नाही. त्यांना आई वडील दोघेही हवे असतात. पण, काही कारणाने ते शक्य होत नाही. यामुळेच मुलांचे मुलांचा ताबा मिळवून कायदेशीररित्या पती-पत्नी वेगळे होतात.

घटस्फोटाचा परिणाम मुलांच्या मनावर होतो. त्यातून बाहेर पडायला मुलांना अनेक वर्षाचा काळ जावा लागतो. तुम्ही तुमच्या जोडीदारापासून वेगळे होत असाल किंवा घटस्फोट घेत असाल तर तुमच्या मुलांना त्याबद्दल कसे सांगावे, जेणेकरून त्यांच्या मनावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ नये. त्यांनी तूमचे वेगळे होणे सकारात्मकतेने स्वीकारावे याबद्दल जाणून घेऊयात.

मुलांशी बोला

मुलांच्या उपस्थितीत घटस्फोटाबद्दल नेहमी चर्चा करा. चर्चा करताना काळजी घ्या. केवळ चर्चा करा भांडू नका. जर मुलं किशोरवयीन असतील त्यांना तुमचं वेगळे होणे समजत असेल तर, तुम्ही त्याबद्दल मोकळेपणाने बोलायला हवे.

निर्णयापर्यंत पोहोचण्याआधी मुलांचे सल्ले घ्या. त्यांची संमती घ्या. अचानक कोणताही निर्णय घेऊ नका. या काळात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करू नका.मुलांना तूमची बाजू पटवून द्या. असे केल्याने तुम्ही तूमचे निर्णय त्यांच्यावर लादत आहात असे त्याला वाटणार नाही.

घटस्फोटानंतर होणाऱ्या बदलांची मुलांनी कल्पना द्या

घटस्फोट घेतल्यानंतर आयुष्यात कोणते बदल होतील याबद्दल मुलांना सांगा. घटस्फोट केवळ तुमच्या आयुष्यातच नाही तर तुमच्या मुलाच्या आयुष्यातही अनेक बदल होतील. घटस्फोटानंतर आई किंवा वडील यापैकी एकच व्यक्ती त्याच्यासोबत असेल.

त्यामुळे कोणत्या गोष्टींची तडजोड करावी लागेल. याविषयी मुलांशी चर्चा करा. विभक्त झाल्यावर केवळ एकत्र राहता येत नाही पण, मनात येईल तेव्हा तो त्याच्या आईला किंवा वडिलांना पाहिजे तेव्हा भेटू शकतो, त्यांच्यासोबत राहू शकतो असेही मुलांना सांगा.

मुले घाबरतील त्यांना समजून घ्या

घटस्फोटाची बातमी मुले घाबरली किंवा रागावली असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना एकटे सोडा. विचार करायला वेळ द्या. आणि त्याला छोट्या-छोट्या गोष्टी समजून घ्या. जेणेकरून तो हे सत्य सहज स्वीकारू शकेल. त्याच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि त्याला देखील विचारा की तुम्ही अशा परिस्थितीत काय निर्णय घ्याल. मुलांना धीर द्या की हा त्यांचा दोष नाही परंतु जे काही घडत आहे ते स्वीकारले पाहिजे.

