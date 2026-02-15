Explainer: 'हे' 5 पदार्थ गाढ झोप येण्यास करतील मदत! जर तुम्हाला झोपेची समस्या असेल तर आजच आहारात करा बदल

Sleep improving foods in Marathi: आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत झोपेची समस्या म्हणजेच इन्सोम्निया अनेकांना भेडसावत आहे. ताण-तणाव, मोबाईलचा जास्त वापर, अनियमित आहार आणि बदललेली लाइफस्टाइल यामुळे रात्री शांत आणि गाढ झोप लागत नाही. परिणामी थकवा, चिडचिड, डोकेदुखी आणि कामात लक्ष न लागणे अशा समस्या निर्माण होतात. मात्र झोपेसाठी नेहमी औषधांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. काही नैसर्गिक उपाय आणि आहारातील योग्य बदल झोपेची समस्या कमी करु शकते. आपल्या रोजच्या जेवणात काही खास पदार्थांचा समावेश केल्याने शरीरातील हार्मोन्स संतुलित राहतात आणि मन शांत होते. यामुळे गाढ झोप येण्यास मदत होते. जर तुम्हालाही रात्री उशिरापर्यंत झोप लागत नसेल, तर आजच आहारात पुढील 5 पदार्थांचा समावेश करावा. .केळीहेल्थलाइनच्या आहवालानुसार केळीमध्ये मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम मुबलक प्रमाणात असतात. ज्यामुळे स्नायूंना आराम मिळते आणि नसा शांत होतात. ते कॉर्टिसोलची पातळी देखील कमी करतात. यामुळे शरीराला झोपेची तयारी करण्यास मदत होते. झोपेच्या एक तास आधी केळी खाल्ल्याने तुम्हाला लवकर आणि शांत झोप येते..बदामबदाम मॅग्नेशियमने समृद्ध असतात. जे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते थकलेल्या स्नायूंना आराम देतात आणि झोपेचे चक्र संतुलित करतात. दररोज 5-6 भिजवलेले बदाम किंवा रात्री मूठभर भाजलेले बदाम खाल्ल्याने झोपेच्या समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात..ओट्सओट्स हे केवळ वजन कमी करणारे सुपरफूड मानले जात नाही तर ते झोपेसाठी देखील अत्यंत फायदेशीर आहे. त्यात मेलाटोनिन आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स असतात. जे शरीरात सेरोटोनिनची पातळी वाढवतात. सेरोटोनिनची पातळी वाढल्याने मन शांत होते, चिंता कमी होते आणि झोप वाढते. रात्री एक वाटी ओट्स खाल्ल्याने झोपेची गुणवत्ता सुधारू शकते..कोमट दूधदुधातील ट्रिप्टोफॅन आणि मेलाटोनिन झोप येण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जातात. झोपण्यापूर्वी 30 मिनिटे आधी कोमट दूध प्यायल्याने शरीराला आराम मिळतो आणि मन शांत होते. दुधातील कॅल्शियम शरीरात मेलाटोनिन तयार करण्यास देखील मदत करते. ज्यामुळे ते गाढ झोपेसाठी सर्वात सोपा आणि सुरक्षित घरगुती उपायांपैकी एक बनते..कॅमोमाइल चहाकॅमोमाइल चहा हा एक हर्बल चहा आहे. जी शतकानुशतके झोपेसाठी वापरली जात आहे. त्यात एपिजेनिन नावाचे अँटीऑक्सिडंट असते. जे मेंदूतील रिसेप्टर्स सक्रिय करते जे झोपेला चालना देतात. ते प्यायल्याने चिंता, ताण आणि अस्वस्थता कमी होते, ज्यामुळे झोप लवकर येते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.