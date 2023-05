By

Best Out Of Waste Ideas : घरातल्या जुन्या वस्तू ज्या काही कामाच्या नसतात. घरात उगी पडून अडगळ निर्माण करतात. अशा वस्तूंसाठी आपल्या घरात जागा नसते. त्या वस्तू फेकून दिल्या जातात कींवा भंगारला घातल्या जातात. तुमच्या घरातही अशा काही वस्तू असतील. तर त्या भंगारात घालू नका अन् फेकूनही देऊ नका?मग त्यांच करायचं काय ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

तुम्ही सोशल मिडिया वापरता ना. त्यावर जुन्या वस्तुंना नवे रूप देण्याचे अनेक वस्तू, फोटो पाहीले असतील. तुम्हालाही त्या वस्तू बनवायची इच्छा झाली असेल. पण त्या वस्तू कशा बनवायच्या हे माहिती नसेल. तर, आज पाहुयात की जुन्या वस्तुंपासून नव्या गोष्टी कशा बनवायच्या.

काचेची बाटली

काचेच्या बाटल्या ही प्रत्येक घरात आढळणारी वस्तू आहे. रिकाम्या वाइनच्या बाटल्या, दुधाच्या बाटल्या, केचपच्या बाटल्या किंवा जुन्या काचेच्या पाण्याच्या बाटल्या अनेकदा विचार न करता फेकल्या जातात. त्याऐवजी, ते काही स्वस्त आणि उत्कृष्ट घरगुती सजावटीच्या वस्तूंमध्ये बदलले जाऊ शकतात. ते टेबल लाइट्स, फ्लॉवर फुलदाण्यांमध्ये बनवले जाऊ शकतात, फेयरी लाइट्सने सजवले जाऊ शकतात किंवा मेणबत्ती स्टँड म्हणून वापरले जाऊ शकतात.

काचेच्या बाटल्यांनी सजावट

बुकमार्क

बुकमार्क बनवण्यासाठी जुने कार्डबोर्ड कटआउट्स, लग्नपत्रिका, चार्ट पेपर्स, मासिके, कार्टन्स किंवा लिफाफे घरी सहज उपलब्ध आहेत. लहान मुलांना आकर्षक बुकमार्क्स बनवण्यासाठी आणि त्यांना व्यग्र ठेवण्यासाठी कचर्‍यापासून सर्वोत्तम बनवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. बुकमार्क कोणत्याही आकारात कापले जाऊ शकतात आणि नंतर चमकदार रंगांनी पेंट केले जाऊ शकतात.

लग्नपत्रिकेच्या डिझायनर कागदापासूनही बनवता येतो बुकमार्क

मेणबत्ती स्टॅंड

काही काचेचे जार, जुने कॉफीचे डबे, जॅमच्या बाटल्या, लोणचे किंवा परफ्यूममधून येतात. अनेक काल्पनिक मार्गांनी टाकाऊ वस्तूंमधून सर्वोत्तम बनवण्यासाठी या सर्वांचा पुन्हा वापर केला जाऊ शकतो. तुम्ही या बाटल्यांचा वापर करून मेनबत्तीसाठी आकर्षक स्टँड बनवू शकता.

जुन्या बरणीपासून मेनबत्ती स्टँड

चहाचे कोस्टर

ही आणखी एक सर्वोत्तम आयडीया आहे. जी तुमची आवड निश्चित करेल. वर्तमानपत्र ही अशी गोष्ट आहे जी प्रत्येक घराघरात साचून राहते. वापरलेल्या केलेल्या वृत्तपत्रांसह बनवलेल्या वस्तू पर्यावरणास अनुकूल आहेत आणि आपल्या जागेला सौंदर्याचा उत्साह देऊ शकतात. जुन्या वर्तमानपत्रे आणि गोंद या दोन वस्तूंनी वर्तमानपत्रातील चहा किंवा कॉफी कोस्टर सहज बनवता येतात. आपण ते वेगवेगळ्या आकार आणि आकार, त्रिकोण, चौरस किंवा गोलाकार बनवू शकता.

जुन्या रद्दीपासून तुम्ही चहाचे कोस्टर बनवू शकता

जुन्या बांगड्या

जुन्या बांगड्या ही घरातील सर्वात सहज मिळणाऱ्या वस्तूंपैकी एक आहे जी खूप घट्ट झाल्यानंतर अनेकदा डंपस्टर्स आणि कचरापेटी दिसतात. प्लॅस्टिक, धातू, स्टील किंवा काच वापरून बनवलेल्या जुन्या बांगड्या सहज वापरता येतात आणि घराच्या सजावटीच्या टाकाऊ वस्तूंमध्ये बदलल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, या बांगड्या स्टॅक करा आणि त्यांना तुमच्या मुलांसाठी पेन्सिल होल्डर बनवा. किंवा सजावटीच्या वस्तू बनवा.

जुन्या बांगड्यांनी सजवा घर

पेन होल्डर

प्लॅस्टिकमुळे संपूर्ण परिसंस्थेला धोका निर्माण होतो. कारण त्याचा सहज पुनर्वापर करता येत नाही. घरी उरलेल्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा पुनर्वापर करून, तुम्ही पर्यावरणाचे रक्षण करता आणि प्रभावीपणे वापरता येतील अशा काही वस्तू घरी बनवता. उदाहरणार्थ, प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांपासून पेन होल्डर बनवणे हे बेस्टम बेस्ट आहे. यासाठी तुम्ही प्लास्टीक कपही वापरू शकता.

आकर्षक पेन होल्डर

जुन्या साड्यांचे टेबल मॅट्स

तुमच्या आईच्या किंवा आजीच्या जुन्या साड्यांसह टेबल कव्हर, टेबल मॅट्स आणि टेबलक्लोथ्स, पडदे घरी सहज बनवता येतात. या साड्यांवर ब्रोकेड्स किंवा सुंदर भरतकामाच्या डिझाईन्स असतात ज्या टाकून देण्यासारख्या नाजूक असतात. काहीतरी नवीन करण्यासाठी त्यांचा वापर करा आणि त्यांने तुमचं घर अधिक सुंदर बनवा.





जून्या साडीने टेबल सजवा

प्लॅस्टिक बाटल्यांचे वर्टिकल गार्डन

उभ्या बागेची कल्पना म्हणून प्लास्टिकच्या बाटल्या वापरणे ही एक सर्वात लोकप्रिय कल्पना बनली आहे. घरामध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये रोपे सहज लावता येतात. प्लॅस्टिकच्या बाटल्या अर्ध्या कापून त्या सर्जनशील दिसण्यासाठी तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे रंगवा.

विविध आकारांच्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करून, तुम्ही तुमच्या बाल्कनी किंवा किचनच्या बाहेर थोडे प्लांटर तयार करू शकता. तळाशी काही छिद्र करा आणि माती घाला आणि ही लहान रोपे लावा. त्यांना नियमित पाणी द्या आणि तुमच्या डोळ्यांसमोर जीवन फुललेले पहा.