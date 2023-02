Black Elbow

By

मुंबई : अनेकदा हातांचे कोपरे काळे पडतात. अशा वेळी काय करावे समजत नाही. आज आपण अशा पॅकबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्यामुळे काळेपणा दूर होईल.

तसेच, ते त्वचेला मॉइश्चरायझ करण्यात खूप उपयुक्त ठरू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया पॅक बनवण्याची सोपी पद्धत आणि ते त्वचेवर लावण्याचे फायदे.

साहित्य

बेसन

डाळीचे पीठ

कच्चे दूध

हळद

बेसनाचे फायदे

हळदीचे फायदे

चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी हळदीचा वापर केला जातो.

यामध्ये असलेले अँटीबॅक्टेरियल तत्व त्वचेचे सर्व प्रकारच्या संसर्गापासून संरक्षण करते.

त्वचेला तजेलदार बनवण्यासाठी हळदीचा वापर केला जातो.

कच्च्या दुधाचे फायदे

तुमची त्वचा मुलायम होण्यास मदत होते.

कारण त्यात व्हिटॅमिन-ए मुबलक प्रमाणात असते.

कच्चे दूध त्वचेला मॉइश्चरायझ करण्याचे काम करते.

कसे वापरायचे ?

कोपराचा काळेपणा दूर करण्यासाठी एका भांड्यात सुमारे २ ते ३ चमचे बेसन घ्या.

त्यात २ ते ३ चमचे कच्चे दूध आणि सुमारे २ चिमूटभर हळद घाला.

यानंतर हे तिन्ही चांगले मिसळा.

हे केल्यावर तुमची पेस्ट तयार असेल.

आता ही पेस्ट कोपरच्या काळ्या भागावर लावा.

किमान १५ ते २० मिनिटे तसेच राहू द्या.

यानंतर तुम्ही कापसाच्या मदतीने ते काढून टाका.

तसेच कापसाच्या मदतीने कोपर स्वच्छ करा.

यानंतर तुम्ही कोपर पाण्याने स्वच्छ करू शकता.

पाण्याने धुतल्यानंतर हँड मॉइश्चरायझर वापरा.

मॉइश्चरायझरसाठी तुम्ही कोणत्याही चांगल्या ब्रँडचा मॉइश्चरायझर वापरू शकता.

हा पॅक तुम्ही आठवड्यातून २ वेळा वापरू शकता.