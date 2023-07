Walking Benefits : Morning Walk केल्याने खरंच काही फायदा होतो का?

Walking Benefits : चालणे हे आपल्या दैंनंदिन दिनक्रमातील एक महत्वाचा घटक बनायला हवा. चालणे हा खरा व्यायाम प्रकार आहे, याकडे त्याचदृष्टीकोनातून पाहणं गरजेचं आहे. कदाचित हा खूप सोपा, सामान्य, आनंददायक आणि आरामदायी असा व्यायामाचा एक गंभीर प्रकार मानला जातो. पण, अनेका लोकांच्या मनात असा प्रश्न असतो की, Morning Walk केल्याने खरंच काही फायदा होतो का?

याच उत्तर आहे हो, चालणे हा एक उत्तम व्यायाम आहे, अनेक आरोग्य तज्ञ दररोज सुमारे 5000 पावले चालण्याची शिफारस करतात. जे लोक आरोग्याबाबत जागरूक असतात ते सहसा सकाळी लवकर चालणे पसंत करतात. पण व्यस्त जीवनशैलीमुळे बरेच लोक हे करण्यास टाळाटाळ करतात.(Walking Benefits :Morning walk will remove these problems you should also start walking every morning)

वेळ वाचवण्यासाठी प्रत्येकजण चालण्याऐवजी दुचाकी किंवा कारला प्राधान्य देतो. तुम्ही दररोज सकाळी 20 ते 30 मिनिटे चालले पाहिजे कारण याचे अनेक फायदे होऊ शकतात.(Walking)

चालणे हा हृदयाच्या आरोग्यासाठी सर्वोत्तम व्यायाम प्रकार म्हणून ओळखला जातो. नॅशनल हार्ट फाऊंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाचा अंदाज आहे की दररोज 30 मिनिटे किंवा त्याहून अधिक चालणे हृदयविकाराचा धोका कमी करू शकते, ज्यामुळे स्ट्रोकचा धोका 35 टक्क्यांनी कमी होतो.

तणाव कमी करण्यासाठी व्यायाम हा एक चांगला पर्याय आहे. चालण्याने शरीरात एन्डॉर्फिन सोडले जाते, हे एक चांगले रसायन आहे जे हास्य आणि प्रेमासारख्या आनंदाच्या स्थितीला प्रोत्साहन देते.

याचे फायदे काय आहेत

स्टॅमिना वाढतो

जर तुम्ही रोज सकाळी अर्धा तास चालत असाल तर त्यामुळे फुफ्फुसाची क्षमता वाढते आणि मग तुम्ही अधिकाधिक ऑक्सिजन घेऊ लागतो. या प्रकारच्या श्वासोच्छवासाने, तुमचा स्टॅमिना खूप वाढतो, त्यानंतर तुम्हाला अनेक कठीण कामे, जसे की पायऱ्या चढणे, वेगाने धावणे, जड व्यायाम करणे. (Stamina)

वजन कमी करण्यास मदत होते

आजकाल जगभरातील असंख्य लोक लठ्ठपणाने त्रस्त आहेत, अनेकांनी शारीरिक हालचाली कमी केल्या आहेत, त्यामुळे पोट आणि कंबरेची चरबी कमी करणे कठीण झाले आहे. हे टाळण्यासाठी तुम्ही रोज सकाळी फिरायला वेळ काढला पाहिजे. यामुळे लठ्ठपणा कमी होईल आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह यांसारख्या गंभीर आजारांचा धोकाही कमी होईल.

हृदयरोग प्रतिबंधक

जे लोक नियमित मॉर्निंग वॉक करतात त्यांना कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ट्रिपल व्हेसल डिसीज, हार्ट अटॅक आणि हार्ट फेल्युअरचा धोका बर्‍याच प्रमाणात कमी होतो. कारण यामुळे रक्तामध्ये साठलेली चरबी कमी होते, ज्यामुळे नसा मध्ये अडथळे कमी होतात आणि नंतर कोणताही त्रास होत नाही. हृदय आणि हृदय निरोगी राहेपर्यंत रक्त प्रवाहात समस्या.

ज्यांना हृदयाचा आजार आहे त्यांना नेहमीच डॉक्टरही चालण्याचा सल्ला देतात. यामुळे रक्तप्रवाह चांगला आणि सुरळीत राहतो ज्यामुळे हृदयाला धोका राहात नाही. एका शोधानुसार सकाळी चालण्यामुळे हृदयसंबंधित धोका साधारणतः 31 टक्के आणि मरण्याचा धोका 32 टक्के कमी होतो. पुरूष आणि महिलांना दोघांनाही याचा फायदा होतो.

नैराश्य कमी होते

शारीरिक हालचाली, व्यायाम, चालणे हे नैराश्य कमी करू शकते. असे आढळून आले की जे आठवड्यातून तीन वेळा 40 मिनिटे एकाच वेळी चालतात त्यांच्या नैराश्यात लक्षणीय घट झाली आहे. दर आठवड्याला फक्त 2.5 तास वेगाने चालणे देखील व्यायाम न करणार्‍या प्रौढांच्या तुलनेत नैराश्याच्या कमी जोखमीशी संबंधित आहे.

प्रतिकार शक्ती वाढते

रोज सकाळी चालण्याने शरीरामधील रक्तप्रवाह उत्तम राहतो आणि ज्याचा सकारात्मक प्रभाव प्रतिकारशक्ती वाढण्यावर होतो. शरीरातील रक्तप्रवाह योग्य राहिल्याने ऑक्सिजनचा त्रास होत नाही आणि ऑक्सिजनमध्ये सुधारणा होते. दिवसाला अर्धा तास चालण्याने तुमची इम्यून सिस्टिम अधिक मजबूत होते आणि आजाराशी लढा देण्यास मदत करते.