Microdosing Exercise: मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे काय? जाणून घ्या याचे महत्व आणि फायदे

थोडक्यात:मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे दिवसभर वेळ मिळेल तसा २ ते १५ मिनिटांचा छोटा व्यायाम करणे.हा व्यायाम प्रकार ऑफिसमध्ये किंवा घरातही सहज करता येतो, जसे की स्ट्रेचिंग किंवा पायऱ्या चढणे.थोड्या वेळाचेही व्यायाम नियमित केल्यास हृदय, फुफ्फुसं व एकंदर आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.Microdosing Exercise Tips: आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनात व्यायामासाठी वेळ काढणं हे अनेकांसाठी मोठं आव्हान ठरतं. रोज ७ ते १० तास एका जागेवर बसून काम करणं सतत डेडलाईन आणि अनेक जबाबदाऱ्यांमुळे जिम, रनिंग किंवा योगासाठी वेळ मिळतोच असं नाही..याच समस्यांवर एक सोपा आणि स्मार्ट पर्याय सध्या लोकप्रिय होत आहे. तो म्हणजे मायक्रोडोसिंग व्यायाम. आता हा प्रकार नेमका काय आहे? तो कसा केला जातो? आणि त्याचे फायदे काय आहेत? चला, तर जाणून घेऊया मायक्रोडोसिंग व्यायामबदल अधिक माहिती.मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे काय?तुम्ही जर सतत काहींना काही खात असल्यास थोड्या थोड्यात हालचाली करावी. मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे हेच. WHO च्या २०१४ च्या अहवालानुसार, जगातील ३१% प्रौढ आणि ८०% किशोरवयीन मुलं पुरेशी शारीरिक हालचाल करत नाहीत. अशावेळी मायक्रोडोसिंग एक सोपा आणि प्रभावी पर्याय ठरतो..कसा करावा मायक्रोडोसिंग व्यायाम?दिवसभर जसं वेळ मिळेल तसं सतत २ ते १५ मिनिटांपर्यंत चालणारे व्यायाम करा. उदाहरणार्थ, झूम कॉल दरम्यान स्ट्रेचिंग, पायऱ्या चढणे किंवा घरात हलकी फुलकी हालचाल करणे. यामुळे शरीर ताजेतवाने राहते आणि फिटनेस टिकून राहतो..मायक्रोडोसिंगचे फायदेअनेक अभ्यासांनी सिद्ध केले आहे की, दिवसभर तीन वेळा पायऱ्या चढल्यास हृदय व श्वसन प्रणाली मजबूत होते. २०२२ च्या एका संशोधनात असे आढळले की, १-२ मिनिटांच्या जोरदार शारीरिक हालचालींमुळे हृदयरोगाचा धोका आणि अकाली मृत्यूचा दर कमी होतो..FAQs1. मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे काय? (What is microdosing exercise?)दिवसभर वेळ मिळेल तसा लहान-लहान व्यायामाचे सत्र करणे म्हणजे मायक्रोडोसिंग व्यायाम होय.2. हा व्यायाम कोण करू शकतो? (Who can do microdosing exercise?)विद्यार्थी, ऑफिसमधील कर्मचारी, गृहिणी कुणीही वेळेनुसार हे व्यायाम करू शकतात.3. मायक्रोडोसिंग व्यायामाचे फायदे काय आहेत? (What are the benefits of microdosing exercise?)थकवा कमी होतो, शरीर ताजेतवाने राहते, आणि हृदयासारख्या महत्त्वाच्या अवयवांचे आरोग्य सुधारते.4. मायक्रोडोसिंग व्यायाम कसा करावा? (How to do microdosing exercise?)झूम कॉल दरम्यान स्ट्रेचिंग, २ मिनिटांची चाल, पायऱ्या चढणे, लंच ब्रेकमध्ये थोडं वॉकिंग हे त्याचे काही सोपे प्रकार आहेत..