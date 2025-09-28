लाइफस्टाइल

Microdosing Exercise: मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे काय? जाणून घ्या याचे महत्व आणि फायदे

Benefits of Microdosing Exercise: रनिंग, जंपिंग,योग हे व्यायामाचे प्रकार तुम्ही अनेकदा ऐकले असतील. पण 'मायक्रोडोसिंग व्यायाम' म्हणजे नेमकं काय? हा शब्द ऐकून अनेकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण होते.
Benefits of Microdosing Exercise

Benefits of Microdosing Exercise

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे दिवसभर वेळ मिळेल तसा २ ते १५ मिनिटांचा छोटा व्यायाम करणे.

  2. हा व्यायाम प्रकार ऑफिसमध्ये किंवा घरातही सहज करता येतो, जसे की स्ट्रेचिंग किंवा पायऱ्या चढणे.

  3. थोड्या वेळाचेही व्यायाम नियमित केल्यास हृदय, फुफ्फुसं व एकंदर आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो

Loading content, please wait...
lifestyle
yoga
exercise
Yoga Lifestyle
Yoga Day
yogasan
Yoga Urja
Exercising in Gym
walking exercise
exercise on lives of young people
health
Healthy Lifestyle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com