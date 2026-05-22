महाराष्ट्र बातम्या

मुलगा प्रसिद्धीच्या झोतात, आई-वडील व्याकुळ! अभिजितच्या चळवळीला घरूनच विरोध? पाहा काय म्हणाले पालक?

Abhijit Deepke’s Cockroach Janata Party : बेरोजगार तरुणांबाबत सरन्यायाधीशांनी केलेल्या वक्तव्यावर उपरोधिक टीका म्हणून अभिजीतने ही मोहीम सुरू केली. मात्र, या वाढत्या प्रसिद्धीमुळे त्याच्या आई-वडिलांची चिंता वाढली आहे.
Abhijit Deepke’s Cockroach Janata Party

Abhijit Deepke’s Cockroach Janata Party

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

छत्रपती संभाजीनगरातील तरुण अभिजीत दीपके याने सोशल मीडियावर सुरू केलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या मोहिमेची सध्या राज्यभर चर्चा रंगली आहे. बेरोजगार तरुणांबाबत सरन्यायाधीशांनी केलेल्या वक्तव्यावर उपरोधिक टीका म्हणून अभिजीतने ही मोहीम सुरू केली. मात्र, या वाढत्या प्रसिद्धीमुळे त्याच्या आई-वडिलांची चिंता वाढली असून त्यांनी मुलाने राजकारणापासून दूर राहावे, अशी भावना व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
cockroach
Cockroach Party popularity