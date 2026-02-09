Bawankule recalls Atalji's words : भाजपच्या घवघवीत यशानंतर बावनकुळेंनी अटलजींच्या 'त्या' वाक्याची करून दिली आठवण!

Chandrashekhar Bawankule on BJP Victory in Zilla Parishad Elections : राज्यातील जिल्हापरिषद आण पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळालं आहे. सर्वाधिक जागा जिंकून राज्यात भाजप पुन्हा एकदा अव्वल पक्ष ठरला आहे. तर या निवडणुकीत भाजपने २०१७मधील स्वत:चा विक्रम मोडल्याचेही खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मीडियासमोर सांगितल आहे.
भाजपच्या या यशामुळे राज्यभरात भाजप नेते, पदाधिकारी अन् कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड जल्लोषाचे वातावरण आहे. तर या विजयानंतर भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या एका वाक्याची सर्वांना आठवण करून दिली आहे. चंद्रशेखऱ बावनकुळे यांनी एक्स वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ‘’भाजपा का कार्यकर्ता, कभी हारता नही है। वो जितता है, या फिर सीखता है..‘’ श्रद्धेय अटलजींचे हे अजरामर विधान..! जिल्हापरिषद, पंचायत समित्यांचे आजचे निकाल याच महावाक्याची आठवण करून देते.
विधानसभा, नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि आज जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे निकाल भाजपा कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाची साक्ष देत आहेत. या सर्व निवडणुकीत भाजपा महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळविले. १५० ठिकाणी नगराध्यक्ष, २५ ठिकाणी महापौर आता जिल्हापरिषदेत आठ ठिकाणी महायुतीने विविधतेतून एकतेचा संदेश दिला.
भाजपाचा प्रत्येक कार्यकर्ता निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी झटत होता. ५१ टक्के मत भाजपाच्या पारड्यात पडल्याचे दिसून येते. आजचे यश कार्यकर्त्यांचे आहे. मी सर्व कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. विजयी झालेल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. अभिनंदन करतो.
तसेच, पंचायत ते पार्लमेंट हा केवळ एक नारा नाही, तर इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ध्रुवनेतृत्व, मार्गदर्शन व नियोजन तसेच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे प्रोत्साहन यामुळेच आजचे यश मिळू शकले. हा विजय महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेला सकारात्मक कौल आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या विकसित महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागातील मायबाप जनतेने दिलेली ही समर्थ साथ आहे. जनतेचे, मतदारांचे मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या प्रत्येक मताचे आमच्यावर ऋण आहेत. असं बावनकुळेंनी म्हटलंय.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ताई यांच्यासह मी पुनःश्च सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते यांचे अभिनंदन करतो. आभार मानतो. असेच प्रेम, साथ आणि प्रोत्साहन असू द्या. जय महाराष्ट्र..असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पोस्टमध्ये शेवटी म्हटलंय.
