Zilla Parishad BJP Performance : राज्यात अव्वल ठरलेला भाजप 'या' जिल्हापरिषदेत मात्र थेट चौथ्या स्थानावर घसरला!

BJP performance in Ratnagiri Zilla Parishad : जिल्हापरिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर झाले आहेत. समोर आलेल्या निकालांनुसार दोन्ही निवडणुकांमध्ये राज्यात भाजपच सर्वाधिक जागा जिंकून अव्वल क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. एवढंच नाहीतर, भाजपने २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीचाही रेकॉर्ड मोडल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मीडियासमोर सांगितलंय.
मात्र असं जरी असलं तरी राज्यात एक असाही जिल्हा आहे, जिथे भाजप थेट चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. होय, रत्नागिरी जिल्हापरिषद निवडणुकीत भाजपला फारसे यश मिळालेले नसल्याचे समोर आले आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने जबरदस्त कामगिरी बजावत तब्बल ४० जागा जिंकून एकहाती मोठा विजय मिळवला आहे. तर या ठिकाणी, भाजपला अवघ्या चार जागा जिंकता आल्या असून आणि चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत एकूण ५६ जागा आहेत. यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सहा जागा जिंकता आल्या आहेत तर, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच जागा मिळाल्या आहेत. यानंतर चार जागांसह भाजपचा नंबर लागला आहे.
तर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अवघी एक जागा जिंकता आली आहे. त्याही पेक्षा खराब कामगिरी काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या पक्षाची या ठिकाणी पाहायाला मिळाली आहे. या दोन्ही पक्षांना त्यांचे खातेही उघडता आलेले नाही.
रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी ५५.७९ टक्के मतदान झाले होते. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या ५६ जागांपैकी ३८ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव होत्या. त्यापैकी १८ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. १५ जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असून यामध्ये ८ महिलांसाठी राखीव होत्या. .
