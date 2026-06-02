Ladki Bahin Yojana: अपात्र लाडक्या बहिणींना गूडन्यूज! ईकेवायसीची संधी पुन्हा मिळण्याची शक्यता, फडणवीसांनी दिले संकेत

मुंबई : 'लाडकी बहीण' योजनेतून तब्बल ८० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांना योजनेंतर्गत मिळणारे १५०० रुपये खात्यात जमा होणं बंद झालं आहे. यामुळे अपात्र महिलांकडून नाराजी व्यक्त केली जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून या महिलांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत लाडकी बहीण योजनेवर मोठं विधान केलं आहे. ज्यामध्ये ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना पुन्हा संधी मिळू शकणार असल्याचे म्हटले आहे. सध्या राज्यातील १ कोटी ७० लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा नियमितपणे लाभ मिळत आहे..परंतु ज्यांनी ई-केवायसी केली नाही, त्यांच्यासाठी सरकार पुन्हा ई-केवायसी करण्याची संधी देणार आहे. ज्यामुळे ही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे अपात्र महिलांना दिलासा मिळत आहे..पुरुषांकडून पैसे वसूल करणारलाडकी बहीण योजना केवळ महिलांसाठीच असून पडताळणीत तब्बल १४ हजार पुरुष या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. तथापि, अशा पुरुषांकडून फसवणूक करुन घेतलेले सर्व पैसे वसूल करणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.