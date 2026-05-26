Congress Corporators Not Reachable : विधानपरिषदेचे राजकारण तापलं! काँग्रेसचे ५० ते ६० नगरसेवक नॉट रीचेबल, भाजप आमदाराचा दावा

Legislative Council politics Maharashtra : भाजप आमदार बंटी भांगडिया यांनी काँग्रेसच्या 'नॉट रीचेबल' नगरसेवकांवरून सुरू असलेल्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना विविध आरोप फेटाळून लावले. "मला देखील प्रसारमाध्यमांतूनच कळले की काँग्रेसचे ५० ते ६० नगरसेवक नॉट रीचेबल आहेत. मी काही काँग्रेसचा नेता नाही आणि त्यांच्या नगरसेवकांना सांभाळण्याची जबाबदारीही माझी नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले..आपल्या मतदारसंघातील विविध नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीतील नगरसेवक कामानिमित्त संपर्कात असतात, मात्र निवडणुकीच्या अनुषंगाने कोणाशीही संपर्क नसल्याचे त्यांनी सांगितले. "मी भाजपचा कार्यकर्ता असल्याने पक्षाच्या उमेदवाराला मदत होईल असा प्रयत्न करणारच," असेही त्यांनी नमूद केले..काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या आरोपांवर बोलताना भांगडिया म्हणाले, "वडेट्टीवार यांनीही १०० भाजप नगरसेवक आपल्या संपर्कात असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्याकडे घोडेबाजाराचे पुरावे असतील तर त्यांनी ते द्यावेत." नगरसेवक नॉट रीचेबल असल्याच्या चर्चांवर त्यांनी मिश्कील भाष्य करताना सांगितले की, "सध्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरू आहेत. कोणी कुटुंबासह बाहेर गेले असेल, काश्मीर खोऱ्यात गेले असेल आणि फोन लागत नसेल, तर त्याला मी कसा जबाबदार?" निवडणुकांमध्ये "अदृश्य शक्ती" काम करत असतात, असे सूचक वक्तव्यही त्यांनी केले. "कोणी मतदार आम्हाला मदत करण्यासाठी आला, तर आम्ही त्याचे स्वागतच करू. हे गुप्त मतदान आहे," असे ते म्हणाले..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या छायाचित्रांबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. "ते फोटो माझ्या कार्यालयातील आहेत, मात्र ते आताचे नाहीत. संबंधित नगरसेवक कामानिमित्त वारंवार भेटतात. त्यांच्यासोबत एक नाही तर अनेक फोटो आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते फोटो काढलेले नाहीत. मित्र म्हणून विक्टरी साइन दाखवली, तर त्यात गैर काय?" असा सवाल त्यांनी केला.."मी गेल्या तीन दिवसांपासून येथे नव्हतो, त्यामुळे भेटीगाठींचा प्रश्नच येत नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, "आपल्या पक्षातील नगरसेवकांवर काय कारवाई करायची हा वडेट्टीवार यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे," असेही त्यांनी सांगितले. "भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते मी करणार. उमेदवार आमची पसंती नसून भाजप आमची पसंती आहे. पक्ष जो उमेदवार देईल तो आम्हाला मान्य असेल," असे म्हणत भांगडिया यांनी पक्षनिष्ठा अधोरेखित केली.