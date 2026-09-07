Tukaram Mundhe: उत्सवांवर निर्बंध नाहीत, पण अन्नात भेसळ नकोच! तुकाराम मुंढेंचं FDAच्या आदेशावर स्पष्टीकरण

मुंबई : आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) नवे निर्देश जारी केले आहेत. अन्न भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेश जारी केले आहेत. ज्यामध्ये सणांच्या काळात भंडारा, अन्नदान किंवा सामूहिक जेवणाचा कार्यक्रम आयोजन करणाऱ्यांना अन्न आणि औषध प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र एफडीएच्या या आदेशामुळे नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरला जात असल्यामुळे याबाबत तुकाराम मुंढे यांनी या आदेशाचा नेमका अर्थ काय आहे, ते स्पष्ट केले आहे. .राज्यभरात सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी सर्वसमावेशक स्थायी आदेश लागू केला आहे. मात्र नव्या निर्देशांबाबत गैरसमज निर्माण झाल्यामुळे एफडीएचा आदेश उत्सवांवर निर्बंध घालण्यासाठी नसून सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये पुरवले जाणारे अन्न सुरक्षित राहावं, यासाठी असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे..Postman Job: परीक्षा न देता व्हा गावातच पोस्टमन, अडीच हजार जागा; नाशिक-मालेगाव विभागात ९२ पदांवर नोकरीची संधी.FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे काय म्हणाले?सण-उत्सवांनिमित्त एफडीएच्या सर्वसमावेशक स्थायी आदेशावर तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले की, 'एफडीए प्रशासन उत्सवांवर निर्बंध घालत नसून उत्सवांमध्ये दिलं जाणारे अन्न सुरक्षित आहे की नाही, याची खात्री करत आहोत.' अन्नभेसळीला आळा घालण्यासाठी एफडीए प्रशासनाने वर्षभरासाठी ‘फेस्टिव्हल एनफोर्समेंट कॅलेंडर’ तयार केले आहे. याअंतर्गत सण, जत्रा आणि धार्मिक कार्यक्रमांच्या काळात अन्नपदार्थांची नियोजनबद्ध तपासणी केली जाणार आहे..एफडीएच्या या मोहिमेत दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, खाद्यतेल, मांस, फळे, सुका मेवा, उपवासाचे पदार्थ, बेकरी उत्पादनं अशा खाद्यपदार्थांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. तपासणीदरम्यान, कोणत्याही पदार्थात भेसळ आढळल्यास कडक कारवाई केली जाणार, असे तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे..ठाण्यात हिट अँड रनचा थरार! चालकाचा ब्रेक ऐवजी एक्सिलेटरवर पाय, ३-४ वाहनांना उडवत पादचारी महिलेला चिरडलं; एकाचा मृत्यू, दोन जखमी.तसेच अन्न व्यवसायासाठी नोंदणी आणि परवान्याशी संबंधित कायदेशीर चौकट २०११ पासून अस्तित्वात आहे. या नव्या आदेशामुळे कोणताही नवीन कायदा किंवा उत्सवांसाठी अतिरिक्त कायदेशीर निर्बंध लागू करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे धार्मिक किंवा सांस्कृतिक परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा एफडीएचा कोणताही उद्देश नसून, नागरिकांना मिळणारं अन्न सुरक्षित आणि भेसळमुक्त असावं, असे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.