Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेत 5 हजार कोटींचा घोटाळा? सुप्रिया सुळेंच्या गंभीर आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ, आकडेवारीतील फरकावरून सरकारवर चौफेर टीका

Ladki Bahin Yojana Latest Update : माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या माहितीनुसार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील कथित गैरव्यवस्थापनावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर प्रश्न उपस्थित केलेत. अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा झाल्याचा दावा करत सरकारने या प्रकरणावर स्पष्ट स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरून केलीये..सुप्रिया सुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम वसूल न करता माफ करण्याची तयारी सुरू आहे. हा पैसा करदात्यांच्या कष्टाचा असून प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे झालेल्या चुकीचा आर्थिक भार जनतेवर का टाकला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे..लाभार्थी संख्येवरूनही सवालRTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे, तर संबंधित मंत्र्यांकडून ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करण्यात आल्याचे सुळे यांनी म्हटले आहे. एकाच योजनेबाबतच्या आकडेवारीत तब्बल १० लाखांचा फरक कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारने योजनेची अधिकृत आणि खरी आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली..Agniveer Exit Plan : अग्निवीरांसाठी खूशखबर! 4 वर्षांनंतर नोकरीची चिंता मिटणार; सरकारकडून मोठा 'एक्झिट प्लॅन' तयार, जाणून घ्या सविस्तर.पुरुषांच्या खात्यातही पैसे जमा?योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध असतानाही १६ लाख अपात्र व्यक्तींच्या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासनाचे लक्ष कसे गेले नाही? असा प्रश्न सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. यामध्ये पुरुषांच्या खात्यातही योजनेची रक्कम जमा झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या कथित गैरव्यवस्थापनामुळे पात्र आणि गरजू महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागल्याचेही सुळे यांनी म्हटले आहे..MPSC Exam Latest Update : ...अखेर राज्यसेवा 2025 च्या मुलाखती ढकलल्या पुढे; नवी तारीख काय? मुख्य परीक्षेबाबत अद्यापही अस्पष्टता!.'श्वेतपत्रिका' काढण्याची मागणी‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी, अपात्र लाभार्थी आणि वितरित करण्यात आलेल्या निधीची पारदर्शक व स्पष्ट आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. तसेच योजनेबाबत तातडीने ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करावी आणि अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या कथित ५ हजार कोटी रुपयांच्या वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी. या चौकशीतून योजनेतील नेमकी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.