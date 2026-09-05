Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना बाप्पा पावणार! गणेशोत्सवात महिलांना मिळणार ३,०००? योजनेबाबत नवी अपडेट समोर

मुंबई : महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतरंगात पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. नुकतेच रक्षाबंधन सणाचे औचित्य साधून सरकारकडून लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यात आला. त्यानंतर आता ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? तसेच ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता एकत्र मिळणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत नवी अपडेट समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची मदत केली जाते. सध्या जुलै महिन्यातील हप्त्याचे वितरण सुरू असून, आतापर्यंत १ कोटी ६४ लाख ८२ हजार महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये २,४३७ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मात्र सध्या सप्टेंबर महिना उजाडला असून अद्याप ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा झाला नाही..DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांना जन्माष्टमीची भेट! महागाई भत्त्यात ६० टक्के वाढ, सरकार मोठा निर्णय घेणार.यामुळे ऑगस्टचा आणि सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता एकत्र जमा होणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे महिलांना एकाच वेळी ३,००० रुपये मिळणार असून सणासुदीच्या काळात महिलांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतील ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याबाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे महिलांना सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..१६ सप्टेंबरनंतर ऑगस्टच्या हप्ता येणार?येत्या १४ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार असल्याने सणाच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींना योजनेचा हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. संभाव्य तारखेनुसार १६ सप्टेंबरनंतर ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..Mumbai Dahi Handi: मुंबईत थरांचा थरार! दहीहंडी उत्सवात 32 गोविंदा जखमी, संपूर्ण आकडेवारी समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.