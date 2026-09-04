महाराष्ट्र बातम्या

Marathi News Live Updates : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा मोबाईल हॅक

Breaking Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Maharashtra Latest Marathi News Live Update

Maharashtra Latest Marathi News Live Update

esakal

MP Dr. Shobha Bachchan's mobile hacked : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा मोबाईल हॅक

धुळे : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा मोबाईल हॅक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मोबाईल हॅक केल्यानंतर त्यांच्या नावाने अनेकांना व्हॉट्सॲपवरून संदेश पाठवून ६२ हजार रुपये पाठविण्याची मागणी करण्यात आली. खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या नावाने अनेकांना व्हॉट्सॲपवरून संदेश पाठविण्यात आले. ‘माझ्या खात्यात ६२ हजार रुपये जमा करा, मी दोन तासांत परत करेन, असा मजकूर या संदेशांमध्ये होता. त्यामुळे काही नागरिकांनी या संदेशांना प्रतिसाद देण्यापूर्वी थेट खासदार बच्छाव यांच्याशी संपर्क साधून माहिती दिली. आपल्या मोबाईलचा गैरवापर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर डॉ. शोभा बच्छाव यांनी तातडीने सायबर पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई सुरू केली. सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरू केल्यानंतर काही वेळातच डॉ. शोभा बच्छाव यांचा मोबाईल सुरक्षित करण्यात यश मिळवले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Narendra Modi
Share Market
Supreme Court
Sanjay Raut
pune
NCP
Mumbai
Monsoon
Eknath Shinde
Maratha Reservation
OBC Community
Entertainment news
petrol and diesel
mallikarjun kharge
gold and silver
imd nagpur
shivsena
Amit Shah
Weather Alerts India
Sunetra Pawar
weather alerts Maharashtra
Manoj Jarange Patil hunger strike
Tukaram Mundhe
FDA crackdown edible oils
Manoj Jarange Maratha leader
Marathi News Esakal
www.esakal.com