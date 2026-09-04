Marathi News Live Updates : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा मोबाईल हॅक

धुळे : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा मोबाईल हॅक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मोबाईल हॅक केल्यानंतर त्यांच्या नावाने अनेकांना व्हॉट्सॲपवरून संदेश पाठवून ६२ हजार रुपये पाठविण्याची मागणी करण्यात आली. खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या नावाने अनेकांना व्हॉट्सॲपवरून संदेश पाठविण्यात आले. ‘माझ्या खात्यात ६२ हजार रुपये जमा करा, मी दोन तासांत परत करेन,’ असा मजकूर या संदेशांमध्ये होता. त्यामुळे काही नागरिकांनी या संदेशांना प्रतिसाद देण्यापूर्वी थेट खासदार बच्छाव यांच्याशी संपर्क साधून माहिती दिली. आपल्या मोबाईलचा गैरवापर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर डॉ. शोभा बच्छाव यांनी तातडीने सायबर पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई सुरू केली. सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरू केल्यानंतर काही वेळातच डॉ. शोभा बच्छाव यांचा मोबाईल सुरक्षित करण्यात यश मिळवले.