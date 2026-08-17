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Marathi News Live Updates : पहिला श्रावणी सोमवार आणि नागपंचमीचा दुग्धशर्करा योग; त्र्यंबकेश्वरला भाविकांची अलोट गर्दी

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Trimbakeshwar Temple : पहिला श्रावणी सोमवार आणि नागपंचमीचा दुग्धशर्करा योग; त्र्यंबकेश्वरला भाविकांची अलोट गर्दी

त्र्यंबकेश्वर : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी आज भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. पहिला श्रावणी सोमवार आणि नागपंचमी एकाच दिवशी आल्याने भाविकांसाठी दुग्धशर्करा योग जुळून आला असून, दर्शनासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक त्र्यंबकेश्वरमध्ये दाखल झाले आहेत. श्रावण सोमवार आणि नागपंचमीनिमित्त भगवान शंकराच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत. विविध राज्यांतून आलेल्या भाविकांमुळे त्र्यंबकेश्वर नगरी भक्तिमय वातावरणाने दुमदुमून गेली आहे. भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला असून, दर्शन रांगा, वाहतूक आणि सुरक्षेचे योग्य नियोजन करण्यात आले आहे.

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