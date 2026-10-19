Latest Marathi News Live Update : गोकुळच्या मतमोजणीला सुरुवात; करवीर, भुदरगड, गगनबावड्यात क्रॉस व्होटिंग? आमदार सतेज पाटलांची रणनीती महायुतीला फोडणार घाम

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांनी आखलेली रणनीती महायुतीसमोर आव्हान उभे करणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. करवीर, भुदरगड आणि गगनबावडा तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात क्रॉस व्होटिंग झाल्याची चर्चा असून, त्याचा निकालावर काय परिणाम होणार, हे मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे. सकाळी नऊनंतर प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात झाली. त्यामुळे दोन्ही पॅनेलच्या उमेदवारांसह समर्थकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. गोकुळच्या सत्तेचा कौल कोणाच्या बाजूने लागणार आणि सतेज पाटील यांच्या रणनीतीचा कितपत प्रभाव दिसणार, याचे उत्तर निकालातून मिळणार आहे.