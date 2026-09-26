Latest Marathi News Live Update : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे देशातील 12 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; IMD कडून अलर्ट जारी

मुंबईतील सर्वाधिक लोकप्रिय गणपती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भक्त मोठ्या संख्येने येतात आणि विसर्जनावेळीही प्रचंड गर्दी होते. ढोल-ताशांच्या निनादात आणि भावूक वातावरणात निघालेली लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाची मिरवणूक सध्या गिरगाव चौपाटी परिसरात पोहोचली आहे. लवकरच विसर्जनाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने लाखो भाविक राजाचे अखेरचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमले आहेत. मात्र, गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही राजाच्या विसर्जनाला उशीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.