महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Live Update : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे देशातील 12 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; IMD कडून अलर्ट जारी

Breaking Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर...
Maharashtra Latest Marathi News Live Update

Maharashtra Latest Marathi News Live Update

esakal

Lalbaugcha Raja Visarjan 2026 : लालबाग राजाच्या विसर्जनाला विलंब होण्याची शक्यता!

मुंबईतील सर्वाधिक लोकप्रिय गणपती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भक्त मोठ्या संख्येने येतात आणि विसर्जनावेळीही प्रचंड गर्दी होते. ढोल-ताशांच्या निनादात आणि भावूक वातावरणात निघालेली लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाची मिरवणूक सध्या गिरगाव चौपाटी परिसरात पोहोचली आहे. लवकरच विसर्जनाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने लाखो भाविक राजाचे अखेरचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमले आहेत. मात्र, गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही राजाच्या विसर्जनाला उशीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Narendra Modi
Share Market
Raj Thackeray
Sanjay Raut
pune
sports
Mumbai
Eknath Shinde
Entertainment news
Election Commision Of india
Ganeshotsav
lal bagh cha raja
gold and silver
shivsena
Amit Shah
Gyanesh Kumar controversy
weather alerts Maharashtra
Tukaram Mundhe
IMD monsoon alert
Abhijit Deepke CJP
CJP movement
Marathi News Esakal
www.esakal.com