Marathi News Live Updates : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला यश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्या केल्या मान्य

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The Great Khali Accident LIVE : प्रसिद्ध भारतीय पैलवान 'द ग्रेट खली' यांचा पानिपत टोल प्लाझाजवळ अपघात; सुदैवाने सुखरूप

पानिपत : प्रसिद्ध भारतीय पैलवान ‘द ग्रेट खली’ यांचा शनिवारी पानिपत टोल प्लाझाजवळ अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात खली यांना कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. ते पूर्णपणे सुखरूप असल्याची माहिती मिळाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, खली हे पंजाबहून सोनीपतच्या दिशेने प्रवास करत होते. याचदरम्यान पानिपत टोल प्लाझाजवळ त्यांच्या वाहनाचा अपघात झाला. या दुर्घटनेत त्यांच्या वाहनाचे नुकसान झाले आहे. मात्र, खली यांना कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी झाली. मात्र, खली सुखरूप असल्याने त्यांच्या चाहत्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याबाबत अधिक माहिती समोर आलेली नाही.

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